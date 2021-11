Der Studienbetrieb an den Unis Linz, Innsbruck und Salzburg wird weitgehend auf Distance-Learning umgestellt. Manche Hochschulen kündigen weiterhin Präsenzlehre an, die Ampel der Uni Graz ist gelb

Die Hochschulen können selbst entscheiden, wie sie mit der Corona-Situation umgehen. Eine einheitliche Linie gibt es derzeit nicht Foto: Imago/Images/Döring

Ein Semester mit "vorwiegender Präsenzlehre": Diese Devise von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bröckelt auch für die Studierenden weg. Den Anfang machten die Hochschulen im von Corona besonders betroffenen Oberösterreich: Im Lauf der Woche beschlossen etwa die dortige Pädagogische Hochschule, die Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz sowie die Fachhochschule Oberösterreich die Umstellung auf Onlinebetrieb bis Weihnachten.

Uni Innsbruck bis Jänner virtuell

Eine Aussendung der Johannes-Kepler-Universität Linz vom Mittwochabend, wonach "grundsätzlich die Präsenzlehre bestehen bleibt", wurde keine 24 Stunden später revidiert. Am Donnerstag lautete denn die neue Order: weitgehende Umstellung auf Distanzlehre ab Montag. Der Schritt falle der Uni schwer, doch "angesichts des dringlich erforderlichen Lockdowns in Oberösterreich leistet selbstverständlich auch die JKU (...) ihren Beitrag zu dieser Maßnahme", hieß es in einer Mail des Rektorats an die Studierenden. An sich sind die Hochschulen von Lockdown-Verordnungen rechtlich nicht betroffen, sie legen im Rahmen ihrer Autonomie eigene Corona-Regeln (Maske, Abstand, G-Nachweise, Lehrformate) fest. Vereinzelt sollen auch an der Linzer Uni weiterhin Präsenzkurse unter Einhaltung der 2,5G- Regel und mit FFP2-Masken-Pflicht stattfinden – etwa Laborübungen.

Die Universität Salzburg stellt ab Montag ebenfalls auf Digitalbetrieb um. Doch auch in Bundesländern, für die bisher kein Lockdown verkündet wurde, werden viele Studierende ihre Hörsäle nicht mehr so bald sehen. So gab die Uni Innsbruck am Donnerstag bekannt, dass ab kommender Woche "alle Lehrveranstaltungen und Prüfungen wieder in virtueller Form" stattfinden – und zwar jedenfalls bis 9. Jänner. "Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, der aktuellen Entwicklung dieser Pandemie entgegenzuwirken", erklärte Rektor Tilmann Märk. Laborpraktika und Sportübungen sollen aber mit 3G-Nachweis und FFP2-Masken weiter vor Ort stattfinden.

Noch vor Ort

Die größte Hochschule des Landes, die Universität Wien, ist hat bisher hingegen keinen Lockdown-Kurs ausgegeben. In einem am Montag geführten STANDARD-Interview sagte Rektor Heinz Engl, dass man "so lange wie möglich" mit Präsenzformaten weitermachen wolle, wobei die Uni Wien ohnehin knapp die Hälfte der Lehrveranstaltungen seit Semesterbeginn digital abhält. Noch halte er eine Fortsetzung der Lehre vor Ort mit 2,5G-Regel und FFP2-Pflicht für "gangbar", so Engl. Auch die Uni Klagenfurt, die vergangene Woche mit der Einführung der 2G-Regel für Wirbel sorgte, hat bis dato keine komplette Verlagerung des Lehrbetriebs angekündigt – große Vorlesungen sind freilich schon seit Semesterbeginn im Onlinemodus.

Für Überraschungen sorgt ein Blick auf die Website der Universität Graz. Während hierzulande so ziemlich alle anderen Corona-Ampeln tiefrot leuchten, steht die eigene Ampel der Uni Graz noch nicht einmal auf Orange, sondern auf Gelb. Bedeutet: bei 2,5G weiterhin Präsenzlehre mit theoretisch voller Hörsaalbelegung; FFP2-Masken sind nur auf dem Gang verpflichtend.

Kontaktreduktion und Impfquote

An vielen Hochschulen wird derzeit allerdings auf Hochtouren beraten, wie es weitergehen soll. Weitere werden wohl auf hauptsächlichen Digitalbetrieb umstellen. Die Ernüchterung über die anstehende Entscheidung ist groß: Einerseits wollen die Leiterinnen und Leiter der Hochschulen beim eskalierenden Infektionsgeschehen die allgemeine Kontaktreduktion unterstützen; andererseits haben die Studierenden durch ihre sehr hohe Impfbereitschaft einen wichtigen Teil zur Pandemiebekämpfung beigetragen. Laut Statistik Austria waren Ende September bereits 82 Prozent der Studierenden im Alter zwischen 18 und 34 doppelt geimpft – und damit um 25 Prozentpunkte mehr als im Schnitt der entsprechenden Altersgruppe. (Theo Anders, 19.11. 2021)