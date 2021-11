Ganz Österreich könnte ab Montag in den vierten Lockdown gehen. Doch fix ist das noch nicht Foto: APA/Pfarrhofer

Seit Donnerstagabend beraten Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP), Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und die Landeshauptleute am Tiroler Achensee über österreichweite Maßnahmen gegen das explodierende Infektionsgeschehen. Dass es Verschärfungen geben wird, ist so gut wie sicher. Heftig gerungen wird aber um die Frage, ob es ab Montag zu einem bundesweiten, generellen Lockdown für alle kommen wird. Die derzeit am stärksten von Corona betroffenen, ÖVP-geführten Bundesländer Oberösterreich und Salzburg haben einen solchen Lockdown bereits am Donnerstag angekündigt. Sie würden daher naturgemäß auch einen bundesweiten Lockdown begrüßen.

Innerhalb der türkis-grünen Bundesregierung gibt es bisher keine gemeinsame Linie. Im Kanzleramt von Alexander Schallenberg beharrt man darauf, es werde keinen bundesweiten Lockdown geben. Gesundheitsminister Mückstein hatte hingegen bereits vergangenes Wochenende auf nächtliche Ausgangsbeschränkungen gedrängt. Beim Treffen mit den Ländern pocht er auf die Notwendigkeit einer drastischen allgemeinen Kontaktreduktion. Die Corona-Ampelkommission seines Ministeriums empfahl am Donnerstagabend effektive Maßnahmen zur "Kontaktbeschränkungen im gesamten Bundesgebiet", um einer akut drohenden Überlastung der medizinischen Versorgung entgegenzuwirken.

Kärnten tendiert zu Lockdown

Die SPÖ-geführten Bundesländer Wien, Kärnten und Burgenland haben bereits durchklingen lassen, dass sie einen bundesweiten Lockdown unterstützen würden. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig verwies darauf, dass sich kein Bundesland von den massiven Infektionszahlen abkapseln könne. Ähnlich Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: Er rechne mit einem Gesamtlockdown, dafür brauche es die Solidarität aller Länder. Offen blieb aber, ob Wien und das Burgenland auch von sich aus weitere Verschärfungen anordnen würden, wenn der Bund keinen Lockdown vorgibt. Immerhin sind die Inzidenzen hier deutlich niedriger als im Österreich-Schnitt. Anders die Lage in Kärnten, wo die 7-Tage-Inzidenz schon über der dramatischen Marke von 1000 liegt. STANDARD-Informationen zufolge gilt es als wahrscheinlich, dass Kärnten auch von sich aus in den Lockdown gehen könnte, bundesweite Maßnahmen hin oder her. Ein offizielles Statement von der Landesregierung gibt es hierzu aber nicht.

Gegen einen Lockdown sperrt sich hingegen etwa Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Er lehnt im Einklang mit der türkisen Linie harte Beschränkungen für Geimpfte ab – damit würde der Anreiz zum Impfen schwinden, glaubt Platter. Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (beide ÖVP) dürften bei der Konferenz gegen einen allgemeinen Lockdown auftreten. Aus Vorarlberg kam am Donnerstag vom ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück die Forderung nach einem "knackigen, kurzen Lockdown für alle" – sein Parteichef und Landeshauptmann Markus Wallner, derzeit selbst mit Corona infiziert, gab sich zuletzt hingegen abwartend.

Pressekonferenz zu Mittag

Sollte es keinen bundesweiten harten Lockdown geben, liegen einige andere Verschärfungen am Verhandlungstisch. Etwa Einschränkungen bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze, die Absage von Großveranstaltungen, eine Vorverlegung der Sperrstunde in der Gastronomie und eine Einstellung des Barbetriebs. Auch ein stärkeres Forcieren von Home-Office wird diskutiert. Denkbar ist zudem, dass Kanzler Schallenberg nun doch Ausgangsbeschränkungen zustimmt, solange sie nur in der Nacht gelten und nicht über den gesamten Tag wie in Oberösterreich und Salzburg.

Um 12.30 Uhr sollen jedenfalls die Ergebnisse der Beratungen nach dem Landeshauptleutetreffen bei einer Pressekonferenz verkündet werden. Im STANDARD-Ticker können Sie die Ereignisse live mitverfolgen. (ta, 19.11. 2021)