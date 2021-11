Rund 2.000 Menschen sollen in das Logistikzentrum in der Nähe des provisorischen Lagers gebracht worden sein. Foto: Reuters / Kacper Pempel

Białystok/Grodno/Vilnius – In Belarus haben nach Angaben des Grenzschutzes Hunderte Migranten ein provisorisches Lager an der Grenze zu Polen verlassen. Am Donnerstag seien alle Flüchtlinge aus dem Lager nahe dem Grenzübergang Bruzgi "auf freiwilliger Basis" in ein nahegelegenes Logistikzentrum gebracht worden, so der belarussische Grenzschutz auf Telegram. Die Behörden veröffentlichten auch Fotos des offenbar verlassenen Lagers, in dem in den vergangenen Tagen rund 2.000 Menschen ausgeharrt hatten.

Am Dienstagabend waren bereits mehr als tausend Menschen aus dem Lager in eine riesige Lagerhalle gebracht worden. Doch rund 800 weitere hatten nach Angaben der belarussischen Behörden bei Temperaturen unter null Grad weiter in Zelten oder an Lagerfeuern im Freien geschlafen.

Einjähriges Kind gestorben

Diese Migranten wurden wegen "schlechter werdender Wetterbedingungen" nun ebenfalls in die Lagerhalle gebracht, teilte der Grenzschutz mit. Dort erhalten sie demnach warmes Essen und warme Kleidung.

Wie "Guardian" und die Nachrichtenagentur Reuters berichten, ist ein einjähriges Kind im Wald gestorben. Es ist das jüngste Todesopfer in der Grenzkrise. Die Hilfsorganisation Polish Centre for International Aid hatte am Donnerstagmorgen ein verletztes syrisches Paar im Wald behandelt, das vom Tod seines Kindes berichtete. Die Eltern gaben an, über einen Monat lang dort gelebt zu haben. Zur Todesursache des Buben ist bisher nichts bekannt.

Festsitzen bei eisigen Temperaturen

Das provisorische Lager lag in einem Waldgebiet unweit des Grenzübergangs Bruzgi. Am Dienstag hatten polnische Sicherheitskräfte dort Tränengas und Wasserwerfer gegen Flüchtlinge eingesetzt. Der polnische Grenzschutz bestätigte nun die Evakuierung des Lagers.

An der EU-Außengrenze zu Belarus, besonders an der Grenze zu Polen, sitzen seit Wochen Tausende Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, darunter viele Kurden aus dem Nordirak, bei eisigen Temperaturen fest. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, absichtlich Flüchtlinge ins Grenzgebiet zur EU zu schleusen. (APA, red, 19.11.2021)