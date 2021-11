Die Gaming-Plattformen laden schon jetzt zum Shoppen ein. Foto: Sony

Der Black Friday hat sich längst zu einem Terminus entwickelt, der sich nicht mehr auf einen bestimmten Tag beschränkt, sondern vielmehr sämtlichen Angeboten ab Mitte November als Namensgeber dienen muss. So auch im Gaming-Bereich, wo Sony, Microsoft und Co bereits mit reduzierten Preisen locken wollen.

Playstation

Im Playstation-Store prangt das "Spare bis zu 60 Prozent"-Schild neben dem Black-Friday-Schriftzug. Tatsächlich finden sich gute Angebote für interessierte Spieler. Das aktuelle "Fifa 22" gibt es für die PS4 schon ab 41,99 Euro, die PS5-Version wurde um zumindest 30 Prozent auf 55,99 Euro reduziert. Auch andere aktuelle Spiele, etwa "Riders Republic", "Back 4 Blood", "Marvels Guardians of the Galaxy" oder auch "Deathloop", wurden um bis zu 50 Prozent reduziert. Empfehlungen könnte man in jedem Fall für "It Takes Two" aussprechen, das es jetzt um faire 24,79 Euro gibt, oder auch "Resident Evil Village", das um 30,09 Euro angeboten wird.

Nintendo hat viele Titel im Angebot, All-Time-Klassiker wie "Mario Kart" kosten leider noch immer den Vollpreis. Foto: Nintendo

Xbox

Auch Microsoft lässt die Preisreduktionsmuskeln spielen. Die angebotenen Spiele gleichen dem Playstation-Store. Auch hier findet sich "Fifa 22" für die Xbox One für knapp 42 Euro, für die Xbox Series X/S für rund 56 Euro. Das wunderschöne Xbox-exklusive "Psychonauts 2" kostet 30 Prozent weniger und kostet jetzt rund 42 Euro. Für Game-Pass-Besitzer fallen viele der Angebote weg, weil die Spiele ohnehin im Abo inbegriffen sind.

Nintendo

Beim Mario-Erfinder nennt sich die derzeitige Angebotsaktion "Cyber-Angebote" und umfasst laut Hersteller 1.000 Spiele. "Ori and the Will of the Wisps" kostet statt knapp 30 jetzt rund 18 Euro, und "Fifa 22" gibt es für 27,99 Euro. Weil es der Konzern sich leider leisten kann, finden sich unter den zahlreichen Preisreduktionen keine "Metroid"-Spiele und natürlich weder ein "Mario Kart" noch eines der bekannten 3D-Mario-Spiele. Hier darf man weiterhin den Vollpreis zahlen.

Da die Switch allerdings auch ein guter Platz für Indie- oder Retro-Games ist, werden sich schon gute Schnäppchen für die meisten Spieler ausgehen. Ältere Spieler könnten mit der "Contra Anniversary Collection" um knappe fünf statt 20 Euro in Erinnerungen schwelgen oder endlich "Hades" für knapp 18 Euro nachholen.

Die PC-Stores starten erst mit dem 22. November in die Aktionswoche. Foto: Epic

Rest vom Fest

Ubisoft hat bereits seit dem 17. November großen Abverkauf im Ubisoft-Store – ja, den gibt es wirklich. Aufgrund der bereits genannten Onlineshops finden sich hier vor allem PC-Angebote. Retro-Fans freuen sich über "Splinter Cell Chaos Theory", das es bis zum 25. November kostenlos für den PC als Download gibt. "Far Cry 6" findet sich für knapp 40 Euro und "Assassin’s Creed Valhalla" um 24 Euro im Angebot. Wer noch einmal 20 Prozent auf seinen Warenkorb haben will, der nutzt den Code "BF20". BF steht für Black Friday – falls sich jemand wundert.

Im Steam-Store hat man sich noch zu keinem Black-Friday-Branding hinreißen lassen. Dort scheinen noch die üblichen Angebote auf, die man gewohnt ist. Ab dem 22. November soll es allerdings für eine Woche so weit sein. Im vergangenen Jahr waren gute Schnäppchen dabei – man darf also hoffen. Auch der große Konkurrent, der Epic Games Store, kündigt aktuell auf seiner Website den Black Friday für kommende Woche an. Also auch hier darf ab Montag gestöbert werden.

Wer ohnehin auf Amazon einkauft, der findet auch dort viele der obengenannten Spiele, etwa "Far Cry 6" oder "Fifa 22". Preisvergleiche lohnen sich also. Auch Gutscheincodes, etwa zwölf Monate Playstation Plus, sind bereits jetzt unter dem Label "Black Friday" reduziert zu bekommen. (aam, 19.11.2021)