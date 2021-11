An diesem Wochenende – kurz vor dem Lockdown – versammeln sich 600 Gamer aus 20 Nationen zu einem E-Sport-Turnier, strenge Kontrollen inklusive

600 Leute an einem Ort – trotz Sicherheitskonzept muss man abwarten, ob der Andrang aufgrund der letzten Entwicklungen groß sein wird. Foto: VIECC

600 Gamer aus 20 Nationen werden am 20. und 21. November um ein Preisgeld von rund 30.000 Euro spielen – im Congress Center der Messe Wien. Die Vienna Challengers Arena (VCA) lädt kurz vor dem Lockdown zum großen "Super Smash Bros."-Turnier.

30.000 Euro Preisgeld

Während die Schwesterveranstaltung, die Vienna Comic Con, aufgrund der Umstände abgesagt wurde, will man an der weitaus kleineren Veranstaltung festhalten. Um Sicherheitsbedenken zu entschärfen, setzt die VCA auf strenge 2G+-Kontrollen. Eigens für die Veranstaltung wurde eine mobile Teststation eingerichtet, damit man sich vor dem Eintritt PCR-testen lassen kann, falls es am Tag zuvor nicht möglich war.

Das Hauptevent – und deshalb werden auch Topspieler aus der halben Welt anreisen – ist das "Super Smash. Bros"-Turnier, bei dem es um 16.000 Euro geht. In den letzten zwei Jahren wurde parallel zur Pandemie dieses Turnier ins Leben gerufen und zählt mittlerweile zu den wichtigsten für das beliebte Nintendo-Spiel.

Weitere Turniere

Abseits davon findet noch ein "Minecraft"-Turnier mit einem Preisgeld von 12.000 Euro und ein E-Soccer-Cup um immerhin 3.700 Euro statt.

Laut Pressemitteilung haben sich im Vorfeld Veranstalter und Sponsoren darauf geeinigt, dass man das Event abhalten will. Auf den Social-Media-Kanälen des Events wird die Veranstaltung von den Followern ebenfalls nicht infrage gestellt. (red, 19.11.2021)