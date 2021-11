Zuschauerräume bleiben wieder einmal leer. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Wien – Mit dem allgemeinen Lockdown in Österreich ist auch die Zeit der Öffnung für die Kulturinstitutionen vorerst wieder vorbei. Bis maximal 13. Dezember soll nach jetzigem Stand der Lockdown dauern. Theater, Konzerthäuser, aber auch Museen, für die es in den vergangenen Lockdowns Ausnahmeregelungen gegeben hatte, sind davon betroffen.

Die Situation für den Kunst- und Kulturbetrieb bezeichnete Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in einer Pressekonferenz am Freitag als einen "erneuten Rückschlag, der sich nicht beschönigen lässt". Das Publikum habe die bisherigen Anti-Corona-Maßnahmen sehr gut mitgetragen, allerdings hätten die vergangenen Wochen aufgrund der erhöhten Fallzahlen auch Besucherrückgänge sowie wegen vermehrter Covid-19-Fälle in den Ensembles auch Probleme gebracht, den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Zwar verkündete Mayer eine Verlängerung sämtlicher bestehender Corona-Hilfen für die Kulturbranche: So wird der NPO-Fonds bis zum ersten Quartal 2022 verlängert und um 125 Millionen Euro aufgestockt, zudem wird die Überbrückungsfinanzierung für Künstler bei der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) analog zum Härtefallfonds bis mindestens Ende März weitergezogen und erfährt für die Lockdownmonate eine Erhöhung (um 400 Euro auf 1.000 Euro monatlich). Insgesamt werden die Hilfen im Rahmen der Künstlersozialversicherung von 150 auf 175 Millionen Euro aufgestockt, der Covid-19-Fonds des KSVF (Künstlersozialversicherungsfonds) von 40 auf 50 Millionen Euro.

Weil nach dem Lockdown nicht gleich wieder Planungssicherheit gegeben sein werde, werden auch der Veranstalterschutzschirm sowie für die Filmbranche das Haftungsmodell verlängert. Konkret soll man für den Veranstalterschutzschirm nunmehr bis 30. Juni 2022 (für Veranstaltungen, die bis 30. Juni 2023 geplant werden) einreichen können. Gleiches gilt für den "Comeback-Zuschuss Film", der um ein halbes Jahr bis Jahresende 2022 (Antragstellung bis 30. Juni 2022) verlängert wird.

Hohe Frustration

Die ersten Reaktionen von Kulturseite auf den neuerlichen Lockdown sind aber dennoch skeptisch, zudem scheint die Frustration in Teilen der Branche mittlerweile hoch.

Besonders getroffen von den Schließungen ist erneut das laufende Musikfestival Wien Modern, das eigentlich bis 30. November hätte dauern sollen. "Die Kultur kassiert hier die Rechnung für andere", zeigte sich Intendant Bernhard Günther resigniert. Das Kulturpublikum habe in den vergangenen Wochen bewiesen, dass mit Vorsichtsmaßnahmen auch ein Alltagsleben möglich sei, ohne mit dem Risiko zu spielen: "Die Kultur hat die aktuelle Maßnahme nicht zu verantworten."

Für Wien Modern gelte es nun, für die kommende Woche unter Hochdruck umzuplanen. "Es ist wieder schnelle Präzisionsarbeit gefragt", so Günther. Bis Sonntag würden alle Vorhaben wie geplant umgesetzt, für die restlichen Projekte kläre man ab, ob einzelne auf die Zeit nach dem Lockdown verschoben werden könnten oder via Streaming doch realisiert werden könnten. Klar sei angesichts der Lage aber eines: "Die Frustration ist bei manchen im Kulturbereich schon sehr hoch."

Lockdown "bedauerlich"

Christian Dörfler, Kinovertreter in der Wirtschaftskammer, zeigte sich ebenfalls zerknirscht und bezeichnete den neuerlichen Lockdown als "bedauerlich". Dieser wäre im Gegensatz zu den vorangegangenen dank Impfung nicht notwendig gewesen: "Dieses Mal war es Missmanagement." Man hätte z.B. 2G viel früher einführen können. Die Kinos hätten in den vergangenen Monaten viel Geld, Zeit und Arbeit investiert, um die Menschen wieder zurück vor die Leinwand zu bringen – und das mit Erfolg. "Wir hatten bisher einen sehr guten Herbst." So habe sein Haus, das Wiener Haydn-Kino, den drittbesten Oktober aller Zeiten verzeichnet.

Aber auch das unmittelbare Comeback der Kinos nach dem Ende der Maßnahmen könnte sich einmal mehr als schwierig gestalten – nämlich dann, wenn nach dem Lockdown keine Filme zur Verfügung stehen, weil sich die Starts wegen etwaiger stattfindender Kulturschließungen in Deutschland oder anderen großen Märkten verzögern. Trotzdem ist Dörfler überzeugt: "Die Kinos werden auch dieses Mal wieder zurückkommen." Es sei halt bedauerlich, jetzt wieder von vorn anfangen zu müssen.

Unterstützungsleistungen entscheidend

"Noch ist der letzte Lockdown nicht verdaut, und schon kommt es zu einem nächsten, der per politischen Wunschvorstellungen nur 20 Tage dauern soll, aber genauso wie die vergangenen Lockdowns mit kompletten oder Teillockdowns sich über Monate ziehen kann", zeigte sich auch Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen Autoren skeptisch: "Man wird das Gefühl nicht los, es werden nicht die letzten 20 Tage sein."

Entscheidend seien nun wieder Unterstützungsleistungen für die Kunst- und Kulturschaffenden, die zuletzt teils ausgelaufen waren. "Niemand muss dazu neue Maßnahmen erfinden, es müssen nur parallel zum Lockdown die bereits erprobten Instrumente wieder aktiviert werden", so Ruiss.

"Wieder mal zurück an den Start"

Auch Thomas Gratzer, Direktor des Wiener Rabenhof-Theaters, zeigt sich "traurig und auch wütend (auf die Bundespolitik, den unsolidarischen Teil der Gesellschaft, und vor allem jene politischen Kräfte, die zynisch und rücksichtslos die Spaltung der Gesellschaft noch befeuern)". Der jetzige Lockdown wäre nicht nötig gewesen. Sein Haus habe sich zuletzt bezüglich des Publikumszuspruches gut entwickelt. "Jetzt reißt alles wieder ab, und wir können wieder mal zurück an den Start. Aber nachdem wir wirklich ein sehr treues und auch äußerst verantwortungsbewusstes Publikum haben, schau ich mittel-langfristig trotzdem optimistisch in die Zukunft."

Pragmatisch zeigte sich in einer Stellungnahme Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Bühnen Graz, sei man doch seit März 2020 immer wieder mit Umplanungen konfrontiert: "Der Lockdown führt natürlich unmittelbar dazu, dass viele geprobte Theaterstücke unserem Publikum schlicht und einfach nicht präsentiert werden können und Termine – auch von Premieren – verschoben werden müssen." Aber immerhin bleibe nach aktuellem Stand der Probenbetrieb aufrecht. "Dies ist unbedingt notwendig, damit wir unmittelbar nach diesem verordneten Lockdown den Spielbetrieb in allen Häusern der Bühnen Graz wieder aufnehmen können."

Gesenkte Umsatzsteuer müsse bleiben

38 Veranstaltungen sind indes alleine im Konzerthaus von einem Lockdown bis 13. Dezember betroffen, berichtet Intendant Matthias Naske. Darunter seien hochkarätigste Termine wie Konzerte der Wiener Philharmoniker und Symphoniker. Man müsse sich nun wieder an die Umplanung machen, wobei er bei manchen Veranstaltungen auf Streamingoptionen hoffe, obgleich manche auch schlicht abgesagt werden müssten, wie etwa ein geplantes Weihnachtsoratorium.

Es sei traurig, aber offensichtlich sei der neuerliche Lockdown notwendig. "Wenn er am 13. Dezember endet, dann können wir damit leben – glücklich sind wir natürlich alle nicht", so Naske. Finanziell sei für sein Haus und viele andere Kulturinstitutionen nun wichtig, dass die auf fünf Prozent gesenkte Umsatzsteuer über das Jahresende hinaus bis zumindest Saisonende fortgeführt werde. "Das hilft jenen Institutionen besonders, die sich über ihre Aktivitäten und nicht nur über die öffentliche Hand finanzieren", unterstrich der Konzerthaus-Chef. Auch die Frage der Kurzarbeit für direkt an der Bühnenproduktion beteiligte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müsse man im Haus nun erneut andenken.

Impf-Durchbrüche im Josefstadt-Ensemble



Im Theater in der Josefstadt stellt man ab kommenden Montag nicht nur den Vorstellungs-, sondern auch den Probenbetrieb ein. Das verkündete Intendant Herbert Föttinger unmittelbar nach der Regierungs-Pressekonferenz seinem Ensemble. Für die zwei kommenden Premieren "Der ideale Mann" (25.11.) und "Rechnitz" (4.12.), die nun abgesagt werden müssen, werde es vorläufig keine neuen Termine geben, sagte Föttinger auf Anfrage. Der Josefstadt-Direktor will das weitere Geschehen abwarten und nicht mit dem heute bekannt gegebenen Lockdown-Ende nach 20 Tagen planen. "Ich gehe nicht davon aus, dass das nur 20 Tage sein wird und glaube auch nicht, dass die Theater unter den Ersten sein werden, die aufsperren dürfen." Da werde das Augenmerk wohl eher auf dem Weihnachtsgeschäft des Handels liegen, meinte Föttinger. "Weil wir aber schon an der Belastbarkeitsgrenze waren, bin ich aber eigentlich froh, dass es zu dieser Lösung kommt, auch wenn sie spät kommt."

Zuletzt hatte das Theater in der Josefstadt mit einigen Impf-Durchbrüchen im Ensemble zu kämpfen. Mit vier Fällen gebe es "einen 'Rechnitz'-Cluster". Alle Betroffenen wiesen aber dank der Impfungen keine schweren Verläufe auf und seien am Wege der Besserung. Am 4. Dezember hätte man die bereits einmal verschobene Premiere spielen können, so der Theaterleiter, der die in Wien ab heute. Freitag, geltende 2Gplus-Regel nun an genau drei Abenden in den Spielstätten seines Hauses durchsetzen muss. "Ich nehme das zur Kenntnis." Bei der Wiener Regelung, wonach auch Genesene oder Geimpfte nur mit einem gültigen PCR-Test ins Theater dürfen, handle es sich jedoch eigentlich um einen "unzumutbaren Zustand für die Besucher". "Die große Enttäuschung ist, dass zwar behauptet wurde, dass die Impfung der Game-Changer sein werde, aber klar ist das noch nicht", so Föttinger, der zwar selbst bereits dreimal geimpft ist, dem aber eine überzeugendere Aufklärung der Impfskeptiker lieber als die nun angekündigte Impfpflicht gewesen wäre. "Alles, was mit Pflicht verbunden ist, macht mir ein bisschen Sorgen." Auch die Wortwahl von Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) bei der heutigen Pressekonferenz empfinde er als schwierig. Indem man den Ungeimpften die Schuld an der Situation gebe, spalte man die Gesellschaft.

Das Theater in der Josefstadt werde wieder Kurzarbeit anmelden und den Proben- und Werkstättenbetrieb einstellen. Man habe genügend Produktionen bereit, um den Spielbetrieb nach Lockdown-Ende rasch wieder aufnehmen zu können. Die finanziellen Außenstände durch frühere Lockdowns seien deutlich geringer als ursprünglich medial kolportiert. "Wir befinden uns dazu in absolut positiven Gesprächen mit der Staatssekretärin und der Kulturstadträtin. Ich kann nur allen sagen: Machen Sie sich keine Sorgen um die Josefstadt! Es wird alles gut." Vielleicht nicht gerade alles. Denn, so Herbert Föttinger abschließend: "Wir werden in große finanzielle Schwierigkeiten geraten. Aber wie alle anderen Theater auch!"

Vorarlberger Institutionen preschen vor

In Vorarlberg warten mehrere Kulturveranstalter nicht, bis am Montag der neuerliche bundesweite Lockdown in Kraft tritt. Bereits am Donnerstag verschob das Bregenzer Theater Kosmos alle Vorstellungen, weil man eine Einladung zu Theaterabenden aufgrund der derzeitigen Infektionslage für nicht vertretbar hielt. Per sofort zugesperrt hat am Freitag der Dornbirner Spielboden, ebenfalls bereits geschlossen ist der Dornbirner Club "Conrad Sohm". "Wir hoffen, dass sich noch heuer die Situation beruhigt und stabilisiert und wieder eine Atmosphäre der Offenheit, Neugierde und Kontaktfreude möglich ist", so Hubert Dragaschnig und Augustin Jagg vom Theater Kosmos.

Vonseiten des Spielboden hieß es, man sehe keinen Grund, mit der Schließung bis Montag zu warten. Man suche für alle Veranstaltungen Ersatztermine. "Die aktuellen Infektionszahlen erfordern wieder einschneidende Maßnahmen. Deshalb ist das Conrad Sohm vorübergehend geschlossen", war auf der Homepage des Dornbirner Clubs zu lesen. Die seit Freitag in Vorarlberg geltende, verschärfte Maskenpflicht nannte der Club "Vabrik" in Röthis als Grund für seine Schließung.

Salzburg hofft auf späte Adventveranstaltungen

Der Lockdown ab kommendem Montag trifft im Bundesland Salzburg neben den klassischen Kulturbetrieben auch jene Einrichtungen, die nur im Advent Veranstaltungen durchführen. Deren bekanntester Vertreter ist das Salzburger Adventsingen, das bereits im Vorjahr einen Totalausfall zu verzeichnen hatte. Von einem "wirtschaftlichen Desaster" sprach Hans Köhl, Gesamtleiter des Salzburger Adventsingens im Großen Festspielhaus, das heuer 16 Vorstellungen mit insgesamt rund 35.000 Besuchern geplant hat. Für heuer waren die Vorbereitungen abgeschlossen: Heute, Freitag, findet bereits der Gesamt-Durchlauf des Stückes statt. Das 1,5 Millionen Euro schwere Budget werde fast zur Gänze über den Kartenerlös aufgebracht, weil das Adventsingen bisher immer ohne öffentliche Gelder ausgekommen sei, sagte Köhl. Wie hoch die heuer schon angefallenen Kosten sind, konnte er noch nicht beziffern, weil noch keine Abrechnung erfolgt sei. Ganz abgeschrieben hat er 2021 aber noch nicht: "Noch besteht ein kleiner Funke Hoffnung, dass wir zumindest am 3. Advent-Wochenende spielen können." Betroffen ist auch das "Winterfest". Dieses Festival für zeitgenössische Zirkuskunst sollte heuer am 9. Dezember starten. Da dieses Festival bis 8. Jänner dauert, könnte zumindest ein Teil des Programms durchgeführt werden.

Das Salzburger Landestheater hat zunächst alle 21 Aufführungen bis einschließlich 5. Dezember abgesagt. Für das Rockhouse Salzburg kommt der Lockdown zu spät. "Hätte man früher reagiert, wäre er wohl kürzer ausgefallen", sagte Geschäftsführer Wolfgang Descho. Bis Weihnachten müssen laut Veranstaltungskalender rund zwei Dutzend Konzerte und Workshops abgesagt werden. "Und wir wissen nicht einmal, wie lange der Lockdown dauert." Die Planungen wären deutlich einfacher, wenn man mit einem konkreten Datum rechnen könne. "Falls die Infektionszahlen bis dahin nicht sinken, dann halt mit einer Verlängerung nur für Ungeimpfte." Fest stehe aber: "Für heuer ist das meiste vorbei." Für die weitere Zukunft sprach sich Descho klar gegen eine mögliche 2G-Plus-Regelung für Veranstaltungen aus, also Eintritt für Geimpfte und Genesene nur in Kombination mit einem PCR-Test. "Dann bricht das Test-System erneut zusammen. Mit Wohnzimmertests wäre das hingegen kein Problem. Es geht um Veranstaltungen, nicht um eine Krankenhausabteilung."

"Drohendes Desaster"

Die Leiter der großen Kulturinstitutionen in Oberösterreich stehen hinter dem neuerlichen Lockdown für alle ab kommenden Montag. Das erfordere die aktuelle Corona-Situation. Sie wussten schon seit Donnerstag vom Lockdown für ihr Bundesland. Der Intendant des Brucknerhauses Linz, Dietmar Kerschbaum, "begrüßt" den Lockdown, auch wenn es" natürlich schade ist", kein Publikum empfangen zu können, meinte er. Kerschbaum, der auch Künstlerischer Vorstandsdirektor der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA ist, zu der u.a. auch der Posthof und das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel gehören, erklärte in einer Aussendung zum Lockdown: "Wir – die Häuser der LIVA – tragen diesen Entschluss vollinhaltlich mit, denn die aktuelle Situation erfordert Solidarität und einen engen Schulterschluss." Auch die Chefin des Linzer Kunstmuseums Lentos, Hemma Schmutz, befürwortet den Lockdown. "Jede Person, die zu Schaden kommt, ist eine zu viel", wurde sie in der "Kronen Zeitung" am Freitag zitiert. Landestheater-Intendant Hermann Schneider stellte klar: "Die Zahlen sind so beängstigend, dass die Gesundheit natürlich jetzt Priorität hat. Wofür ich jedoch kein Verständnis mehr habe, sind Leute, die jetzt weiter undiszipliniert sind."

Die freie Kulturszene indes bangt um ihr Überleben. Von einem "drohenden Desaster für die ohnedies durch die Pandemie belastete Kulturszene" spricht der Geschäftsführer der Kulturplattform Oberösterreich (KUPF) Thomas Diesenreiter. Die KUPF als Interessenvertretung von 183 gemeinnützigen Kulturinitiativen sieht Bund und Land am Zug. Es müssten die "notwendigen Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht werden, die die finanziellen Schäden der Veranstaltungsabsagen und ausbleibenden Einnahmen ausgleichen", forderte Diesenreiter am Freitag erneut. Er geht davon aus, dass der Schaden für die Kulturszene Oberösterreichs pro Lockdown-Monat ein bis zwei Millionen Euro betrage. (APA, red, 19.11.2021)