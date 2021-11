Der neue Weihnachtsfilm der Erste Group ist da. Er kommt in Form einer weltweiten Digitalkampagne zum Einsatz. Der Film greife "den Klimawandel auf und zeigt anhand bekannter Situationen eines Familienalltags, wie ein kleiner Beitrag Großes für eine besser Zukunft leisten kann", so die Erste Group in einer Presseaussendung.

Erste Group

Für die kreative Umsetzung des Films zeichnet auch dieses Jahr wieder Jung von Matt Donau verantwortlich. Die Animation kommt erneut von Passion Pictures aus London, die Musik von Soviet Science. Die Lyrics des Liedes stammen von Andreas Putz, Managing Partner und Gründer von Jung von Matt Donau. (red, 19.11.2021)