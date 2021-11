Streaming



JETZT IN ECHT

Cowboy Bebop Die Anime-Vorlage von Shinichiro Watanabe feierte 1998 Premiere. Jetzt wagt Netflix ein Comeback mit echten Menschen. Im Jahr 2071 reist die Besatzung des Schiffes Bebop durch das Sonnensystem, um ihrem Geschäft als Kopfgeldjäger nachzugehen. Spike Spiegel wird von John Cho gespielt, Jet Black von Mustafa Shakir und Faye Valentine von Daniella Pineda. Netflix

Neuauflage der Anime-Serie, jetzt in echt: John Cho als Spike Spiegel, Mustafa Shakir als Jet Black und Daniella Pineda als Faye Valentine in "Cowboy Bebop". Jetzt auf Netflix. Foto: Netflix

DOKUMENTATION

Freddie Mercury – Ein Leben in zehn Fotos Die Doku nimmt sich das Leben des Queen-Sängers anhand von zehn Fotoaufnahmen vor, zu Wort kommen unter anderem der langjährige Queen-Roadie Peter "Ratty" Hince und Mercurys Assistent Peter "Phoebe" Freestone. Sky

PHARMA

Dopesick 1995 bringt das US-Pharmaunternehmen Purdue das Schmerzmittel Oxycontin auf den Markt. Es wirke, ohne süchtig zu machen, sagte der Hersteller. Stimmte aber nicht. Regisseur Barry Levinson erzählt die Geschichte als True-Crime-Story. Disney+

BIZARR

Tiger King Netflix lässt uns in einer zweiten Staffel am völlig bizarren Leben von US-Privatzoobesitzern und am Match zwischen Joe Exotic und seinen Feinden teilhaben. Wahnsinn pur. Netflix



Fernsehen

17.59 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Fristen versäumt wegen Lockdowns / Lebensversicherung nicht ausbezahlt / Lärmbelästigung beim Biosphärenpark Gablitz. Bis 18.57, ORF 2

20.15 THRILLER

Jackpot (D 2020, Emily Atef) In einem abgeschleppten Auto findet Maren (Rosalie Thomass) 600.000 Euro, die sie gut gebrauchen könnte. Allerdings gibt es da auch einen kriminellen Aussteiger (Thomas Loibl), der das Geld zurückhaben möchte. Emily Atef wirft Fragen nach Schicksal und Moral auf. Bis 21.45, 3sat

20.15 BROSNAN

James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie (Tomorrow Never Dies, USA 1997, Roger Spottiswoode) Medienmogul Elliot Carver (Jonathan Pryce) ist nicht nur äußerst mächtig, sondern auch ziemlich verrückt: Beim Golfkrieg schossen Auflagen und Einschaltquoten in die Höhe – aber nun ist Frieden und Flaute. Carvers wahnsinniger Plan: Der dritte Weltkrieg muss her! Ein Fall für Bond, James Bond, Pierce Brosnan. Bis 22.45, Vox

22.00 DOKUMENTATION

Multitasking – Wie viel geht gleichzeitig? Dauernd mehrere Dinge parallel zu tun erscheint uns heute normal. Viele Unternehmen sehen die Fähigkeit zum Multitasking immer noch als wichtiges Eignungskriterium. Aber ist das wirklich effektiv? Eine aktuelle Studie mit Unternehmen aus 20 Branchen kommt zu dem Ergebnis, dass Multitasking dort zu Umsatzeinbußen von 25 Prozent geführt hat. Bis 22.55, Arte

23.35 KLASSIKER

Harry und Sally (When Harry met Sally, USA 1989, Rob Reiner) Können Männer und Frauen Freunde sein? Single Harry glaubt nicht daran, Sally ist vom Gegenteil überzeugt. Immer wieder laufen die beiden einander über den Weg, werden Freunde. Und mehr. Romantikklassiker mit Billy Crystal und Meg Ryan. Bis 1.05, ORF 1



(Astrid Ebenführer, 19.11.2021)