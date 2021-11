Laut Reglement durften pro Stunde nur fünf Minuten für Toilettengang oder Nickerchen genutzt werden. Foto: A1Now

A1 Now lud vom 12. bis 15. November zum Weltrekord-Versuch im Binge-Watching nach Wien. Das Ergebnis verkündete der Streamingdienst am Donnerstag: " Geschafft!". 95 Stunden schauten drei Jugendliche in der Auslage des "Plain Art" in der Burggasse 47.

Im März 2016 wurde der erste Weltrekord im durchgehenden Fernsehen von vier Österreicherinnen und Österreichern aufgestellt. Sie schafften es, 92 Stunden durchgehend zu streamen. Ein Monat später stellte ein New Yorker mit 94 Stunden den Rekord ein.

Den Bewerberinnen und Bewerbern, die den Binge-Watching-Rekord nach Österreich zurückholen wollen, wurde einiges abverlangt: Laut Reglement durften pro Stunde nur fünf Minuten für Toilettengang oder Nickerchen genutzt werden.

Nachsehen kann man den Event per Livestream unter a1now.tv/dauerschauer. (red, 19.11.2021)