Ein Jahr auf dem Markt und trotzdem in keinem Regal zu finden – die Nachfrage nach der PS5 ist weiterhin hoch. Foto: Sony

Es gibt sie – die Schmähartikel der neuen Konsolen-Generation gegenüber. Speziell die Playstation 5 bekommt regelmäßig ihr Fett weg. Kaum Exklusivtitel, keine Verfügbarkeit, kein Game-Pass – wer braucht nächstes Jahr noch eine Playstation 5? Heute feiert die jüngste Sony-Konsole ihren ersten Geburtstag. Zeit für einen Rückblick und vielleicht auch ein paar positive Worte, in diesen schweren Zeiten.

Exklusivtitel

Da flattert sie ins Postfach, die Pressemitteilung von Sony – "Die Playstation 5 feiert den ersten Geburtstag". Laut Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, wurden auf der PS5 in dieser Zeit 4,6 Milliarden Stunden gespielt. Ein paar davon gehen auch auf mein Konto. Egal, ob "Returnal", "Ratchet & Clank", "Kena" oder "Deathloop", die großen Exklusivtitel in diesem Jahr habe ich mir alle angesehen.

Der interessante Shooter "Deathloop" steht bei den am 10. Dezember stattfindenden The Game Awards zur Wahl zum Spiel des Jahres. "Returnal" und "Kena" überraschten positiv, auch wenn es sich bei beiden Games nicht um Vollpreistitel handelte. "Ratchet & Clank" war immerhin technisch beeindruckend und ließ erahnen, welche grafischen Gimmicks uns in den nächsten Jahren erwarten könnten.

Technisch ausgereizt wurde die Playstation 5 – das muss man zugeben – bisher kaum. Den meisten Titeln von Third-Party-Publishern wie EA oder Ubisoft merkte man an, dass sie primär für die Vorgängerkonsole entwickelt wurden und teilweise nur mit ein paar Nachjustierungen versehen wurden, damit eine PS5-Version und der damit verbundene höhere Preis gerechtfertigt werden konnte. Viele Games, befindet man sich nicht gerade im Black-Friday-Sale, kosten nämlich tatsächlich satte 80 Euro im Handel. Aufgrund des besser werdenden, aber immer noch nicht perfekt laufenden Abo-Service PS Now eine große Hürde, sich ein neues Spiel am ersten Tag zu holen.

Dazu kommt die Verschiebung von "Horizon: Forbidden West", das man bereits für dieses Jahr erwartet hatte, und natürlich das weitere Warten auf "God of War Ragnarök" und "Gran Turismo 7".

Hab eh keine

Besonders zynisch wirkt die Kritik an der Playstation 5 dann, wenn man sich die vielen leeren Regale im Handel ansieht, wo die neue Konsole eigentlich stehen müsste. Stand sie aber nie, weil die Verfügbarkeit seit Tag eins immer der Nachfrage hinterherhinkte. Nur mit Tricks und Aufwand ist man bis heute in der Lage, an eine PS5 zu gelangen. Offenbar ändert die regelmäßig geäußerte Kritik, die Playstation 5 würde zu wenig Neuerungen bringen, wenig an der anhaltenden Lust eine besitzen zu wollen.

Das wird zum einen wohl daran liegen, dass die schnelleren Ladezeiten, die meist höhere Bildrate sowie Auflösung genauso reizen, wie die Lust, die alte Playstation 4 nach den vielen Jahren endlich in den Ruhestand zu schicken. Dank Titeln wie "Battlefield 2042", das nach den kommenden Patches auch irgendwann gut spielbar sein wird, warten endlich auch spielerische Unterschiede zu den alten Konsolen auf die Spieler – in diesem Fall vor allem größere Maps mit bis zu 128 Spielern gleichzeitig.

Wenn bei den oben angesprochenen Game Awards auch noch neue Titel gezeigt werden, die in den kommenden Monaten exklusiv für die Playstation 5 kommen, dann wird die Nachfrage wohl auch bis zum Ende der Chipkrise 2022 anhalten. Bei all den Unkenrufen sollte nämlich nicht vergessen werden, dass die Konsole ein technisch einwandfreies Stück Hardware ist, das trotz der klobigen Form ihre Daseinsberechtigung hat.

Alles Gute

Braucht man die Playstation 5? Nein. Die Xbox Series X bietet in diesem Jahr sogar das stärkere Herbst-Lineup, hat den cooleren Abo-Service, und auf der Switch bekommt man die größere Auswahl an interessanten Indie-Titeln beziehungsweise die bekannten Nintendo-Marken. Die meisten Playstation-Fans interessiert das aber nicht.

"Elden Ring" erscheint im Februar Konsolen-exklusiv für die Sony-Konsole, und wer es in der besten Qualität erleben will, braucht eine Playstation 5. Ach ja, und das nächste Game von Naughty Dog erscheint halt auch nur für diese Konsole. Ob man eine Playstation 5 braucht, muss also jeder für sich entscheiden – unabhängig von zynischen Kommentaren im Netz. (Alexander Amon, 19.11.2021)