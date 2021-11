Sturm will endlich wieder drei Punkte. Foto: APA/EXPA/JFK

Graz/Linz – Sturm Graz stemmt sich nach der Länderspielpause samt überstandenem Corona-Cluster gegen den Abwärtstrend. Am Sonntag (17.00 Uhr) gastiert der LASK in Liebenau, nach acht Pflichtspielen mit nur einem Sieg soll endlich wieder ein "Dreier" für die Elf von Trainer Christian Ilzer her. Ob seine Truppe auch die nötige Fitness mitbringt, bleibt abzuwarten. Der LASK jedenfalls will zwei Wochen nach dem 3:0 gegen Tirol nachlegen und Boden in der Tabelle gutmachen.

Nur 13 Punkte haben die Linzer am Konto und damit gleich viele wie das Tiroler Schlusslicht sowie Altach. Platz vier ist freilich nur fünf Zähler entfernt. Sturm ist mit 23 Punkten Dritter, musste zuletzt wegen zahlreicher Coronafälle das Gastspiel in Altach absagen. Nun seien alle Mann wieder an Bord, bestätigte Ilzer am Freitag. "Alle wurden internistisch komplett durchgecheckt, bei der Belastbarkeit schwingen aber ein paar Fragezeichen mit", betonte der Coach.

Violette Zuversicht

Vor dem Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt schöpft die Wiener Austria unterdessen Zuversicht aus einer Niederlage. Das bisher letzte Pflichtspiel der "Veilchen" ging zwar vor zwei Wochen gegen Red Bull Salzburg mit 0:1 verloren, die dabei gezeigte Leistung war laut Trainer Manfred Schmid aber sehr zufriedenstellend. "Ich habe noch nie so viel Lob für eine Niederlage erhalten", sagte Schmid.

Nun soll im Wörthersee Stadion an diesen Auftritt angeknüpft werden. "Anhand des Salzburg-Spiels konnten wir den Jungs zeigen, zu welchen Leistungen sie imstande sind, obwohl wir viele Dinge noch nicht so gemacht haben, wie wir es uns vorstellen. Nun liegt es an uns Trainern und Spielern, uns weiter zu verbessern. Das ist unser Ziel", meinte Schmid.

Sein Club liegt in der Tabelle als Achter zwei Punkte hinter den viertplatzierten Kärntnern und könnte sie damit bei einem Sieg überholen. "Wir wissen, dass wir uns am Sonntag eine gute Ausgangsposition schaffen können. Klagenfurt hat zuletzt Top-Performances abgeliefert. Ich denke, dass sie defensiv gut organisiert sein werden. In der Offensive haben sie sehr schnelle Spieler und sind stark im Umschaltspiel", sagte der Austria-Coach, der mit Ausnahme des an Adduktorenproblemen laborierenden Marvin Martins aus dem Vollen schöpfen kann.

Der WAC hat gegen die WSG Tirol die Fortsetzung seines Erfolgslaufs im Visier. Die zweitplatzierten Wolfsberger reisen nach zuletzt sechs Pflichtspiel-Siegen in Folge voller Optimismus zum Schlusslicht. Dennoch warnte Trainer Robin Dutt: "Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Partie, wissen aber, dass wir uns immer aufs Neue beweisen müssen."

Die Wattener seien im bisherigen Saisonverlauf deutlich unter ihrem Wert geschlagen worden, betonte der Deutsche. "Der Gegner ist besser, als es sein Tabellenplatz aussagt. Sie hatten ein paar unglückliche Ergebnisse. Man erkennt die klare Handschrift des Trainers. Sie versuchen, von hinten heraus Fußball zu spielen." (APA, red, 19.11.2021)

Bundesliga, Sonntag, 15. Runde

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien (Klagenfurt, Wörthersee Stadion, 14.30 Uhr, SR Ebner). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a). Keine Saisonergebnisse 2020/21

Klagenfurt: Menzel – Paul, Mahrer, N. Wimmer, Jaritz – Cvetko, Greil, Gemicibasi – Timossi Andersson, Pink, Rieder

Ersatz: Moser – Saravanja, Blauensteiner, Hütter, Fuchs, Roberts, Amanda, Pecirep

Es fehlen: Miesenböck (Adduktoren), Gkezos (Knöchel), Moreira (nach Knöchel-OP), Schumacher (gebrochener Zeh), Maciejewski, Von Haacke (beide im Aufbautraining)

Austria: Pentz – Teigl, Martel, Mühl, Suttner, El Sheiwi – Braunöder, Demaku, Fischer – Huskovic, Djuricin

Ersatz: Kos – Handl, Schoissengeyr, Ivkic, Grünwald, Keles, Jukic, Ohio

Es fehlt: Martins (Aufbautraining)

* * *

WSG Tirol – WAC (Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, 14.30 Uhr, SR Eisner). Bisheriges Saisonergebnis: 2:2 (a), 2020/21: 4:1 (h), 5:3 (a), 0:2 (a), 2:2 (h)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Stumberger, Klassen – Naschberger, Müller, Petsos, Wallner – Sabitzer, Blume

Ersatz: Ozegovic – Bacher, Smith, Awoudja, Ranacher, Rogelj, Tomic

Es fehlen: Skrbo (Muskelfaserriss), Anselm (Kreuzbandriss)

Fraglich: Awoudja (erkrankt)

WAC: Kofler – Jasic, Baumgartner, D. Gugganig, Dedic – Peretz, Leitgeb, Liendl, Taferner – Röcher, Baribo

Ersatz: Kuttin – Sprangler, Schöfl, Scherzer, Stratznig, Wernitznig, Boakye, Dieng

Es fehlen: Novak (Aufbautraining), Lochoshvili (Kopfverletzung)

* * *

SK Sturm Graz – LASK (Graz, Merkur-Arena, 17.00 Uhr, SR Gishamer). Bisheriges Saisonergebnis: 1:3 (h). 2020/21: 2:0 (a), 2:0 (h), 1:3 (a), 0:0 (h)

Sturm: Siebenhandl – Jäger, Geyrhofer, Affengruber, Wüthrich, Dante – Ljubic, Niangbo, Prass – Yeboah, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Borkovic, Gazibegovic, Kuen, Lang, Sarkaria

Es fehlen: Kiteishvili (nach Syndesmoseband-OP), F. Mwepu, Hierländer (beide Knie-OP), Ingolitsch (rekonvaleszent)

LASK: Schlager – Potzmann, Boller, Luckeneder, Renner – Holland, Grgic – Horvath, Michorl, Goiginger – Raguz

Ersatz: Gebauer – Maresic, Wiesinger, Wild, Hong, Nakamura, Gruber, Balic, Karamoko, Schmidt, Monschein

Es fehlen: Filipovic (Hüft-OP), Lawal (Reha nach Knie-OP)