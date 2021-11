Collin Quaner verstärkt Peter Pacults Klagenfurter. Foto: imago images / Zink

Klagenfurt – Austria Klagenfurt hat mit Collin Quaner einen neuen Mittelstürmer unter Vertrag genommen. Der 30-jährige frühere Junioren-Teamspieler Deutschlands erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2023, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt gab. Quaner spielte zuletzt in der schottischen Premiership für St. Mirren, er war seit Juli vereinslos. Da die Spielgenehmigung bereits eingetroffen ist, könnte der Angreifer schon am Sonntag gegen die Wiener Austria im Kader stehen.

Quaner stand in der englischen Premier League für Huddersfield Town auf dem Rasen. 2017/18 kam der 1,91-m-Mann auf 28 Einsätze im Oberhaus. Davor war er in Deutschland u.a. für Fortuna Düsseldorf, den FC Ingolstadt und Union Berlin tätig. Klagenfurts Sportdirektor Matthias Imhof beschrieb den Neuzugang als "körperlich sehr robusten Stürmer, der sich in den Zweikämpfen am Boden und in der Luft behaupten kann, den aber auch spielerische Klasse und eine gute Übersicht auszeichnen". (APA, 19.11.2021)