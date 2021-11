Heidi Trpak / Leonora Leitl, "Willi Virus. Aus dem Leben eines Schnupfenvirus". € 16,95 / 26 Seiten. Innsbruck/Wien, Tyrolia 2015. Ab 5 Jahren Foto: Tyrolia

Impfungen schützen unseren Körper vor Krankheiten, die durch Viren ausgelöst werden. Aber was ist eigentlich ein Virus? Wie kommt er in unseren Körper, und warum kann das so unangenehm werden? In diesem Sachbilderbuch wird dazu niemand Geringerer befragt als Willi Virus selbst. Er, ein Schnupfenvirus, erklärt uns, wie er besonders gut von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann und dann mittels Wirtszelle in unserer Nasenschleimhaut andockt, wo er sich dann ganz schnell vermehrt. Damit wir uns Viren, die ja in Wirklichkeit winzig klein sind, auch gut vorstellen können, hat die Illustratorin Leonora Leitl für ihre Bilder zu ungewöhnlichen Materialien gegriffen: gefrorene Gelatine zum Beispiel und Blisterfolien. In der neuesten Auflage gibt es auch eine Cousine von Willi, die uns alle seit letztem Jahr ziemlich gut beschäftigt: Cordula Corona.