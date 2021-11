Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Warum impfen wir eigentlich?

Viren können Auslöser für verschiedene Krankheiten sein, zum Beispiel Grippe, Masern oder Covid-19. Gegen viele Erkrankungen gibt es inzwischen Impfungen. Sie sorgen dafür, dass man eine Krankheit entweder gar nicht bekommen kann oder nicht so stark erkrankt. Dringen Krankheitserreger in den Körper ein, stellen unsere Zellen Antikörper her. Diese können die Viren abwehren. Infizieren wir uns zum ersten Mal mit einem Virus, dann hat unser Körper noch keine Antikörper dagegen parat, und wir können sehr krank werden. Beim nächsten Mal haben diese Viren aber nicht mehr so ein leichtes Spiel, denn dann ist die Abwehr in Form der Antikörper schon zur Stelle. Durch eine Impfung können wir auch dann Antikörper herstellen, wenn wir uns noch nicht infiziert haben. Gegen manche Viren reicht eine Impfung. Manchmal muss man aber auch öfter impfen gehen.

In Wien und Tirol werden nun auch Kinder ab fünf Jahren geimpft. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Welche Impfstoffe gibt es?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Körper über einen Impfstoff zu sagen, dass er Antikörper herstellen soll. Bei Lebendimpfstoffen werden "lebendige" Krankheitserreger verwendet. Forscher haben sie jedoch so verändert, dass sie uns nicht mehr krankmachen können. Solche Impfungen gibt es zum Beispiel gegen die Masern. Totimpfstoffe enthalten Krankheitserreger, die abgetötet wurden. Sie können sich im Körper nicht mehr vermehren. Die Grippeimpfung ist ein Beispiel dafür. Bei Vektorimpfstoffen werden Viren geimpft, die für den Menschen eigentlich harmlos sind. Sie wurden aber so verändert, dass der Körper glaubt, dass es sich um ein anderes Virus handelt – nämlich jenes, gegen das er geimpft wird. Der Corona-Impfstoff von Astra Zeneca ist ein Vektorimpfstoff. Und dann gibt es noch die mRNA-Impfstoffe. Und wie die funktionieren, liest du im nächsten Teil.

Was macht die mRNA?

Für Kinder und Jugendliche kommt in Österreich derzeit ein mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer zum Einsatz. mRNA bedeutet Messenger- bzw. Boten-Ribonukleinsäure. Die mRNA ist ein wichtiger Bestandteil unserer Zellen. Sie ist eine Kopie der DNA, in der unser Erbgut gespeichert ist. Aufgabe der mRNA ist es, Baupläne an Körperzellen zu liefern. Mit diesen Plänen können Proteine hergestellt werden. Das sind die Bausteine des Lebens und werden für alles benötigt. Der mRNA-Impfstoff liefert den Zellen jenen Bauplan, den sie brauchen, um Antikörper gegen das Coronavirus herzustellen. Dringen dann Coronaviren in den Körper ein, sind die Abwehrkräfte bereits vorbereitet. Oft hört man, dass diese Impfstoffe ganz neu und noch unerforscht sind. Das stimmt nicht ganz. Die Impfstoffe sind zwar wirklich neu, Forscher beschäftigen sich damit aber schon seit vielen Jahrzehnten. (Birgit Riegler, 21.11.2021)