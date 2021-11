Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) nennt es eine Zumutung, dass man mit dem Lockdown Geimpften die Freiheit nehme. Foto: APA/Expa/Johann Groder

Wien – Nach Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat sich am Freitagabend auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) bei den Österreichern für Fehler im Management der Corona-Pandemie entschuldigt. "Ja, ich möchte mich entschuldigen, und ich glaube, ich muss mich entschuldigen bei jenen Menschen, die alles richtig gemacht haben, die sich geimpft haben, die Maske tragen, die auf Distanz achten und die zur Auffrischung gegangen sind", sagte Schallenberg in der "ZiB2".

ORF

Der Bundeskanzler bezeichnete es als eine "Zumutung", das man auch diesen Menschen nun mit dem Lockdown die Freiheit nehme: "Das tut mir leid", eklärte Schallenberg.

Zuvor hatte sich schon am Vormittag in der Pressekonferenz am Achensee Mückstein entschuldigt: "Leider sind auch wir als Bundesregierung hinter unseren Ansprüchen zurückgeblieben. Ich möchte mich dafür entschuldigen." (APA, 20.11.2021)