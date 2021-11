Bisher war geplant, etwa 200 Kindern pro Tag eine Corona-Schutzimpfung in Wien zu ermöglichen. Mit den nach oben geschraubten Kapazitäten ab Montag wird es rund 1.200 Impf-Termine pro Tag für Unter-Zwölfjährige geben. Foto: APA / Roland Schlager

Vor genau einer Woche, am vergangenen Samstag, hat die Stadt Wien die ersten 9200 Impf-Termine bis Jahresende für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen freigeschaltet. Der Andrang war immens: Bereits Montagfrüh, also mit dem Start der Kinder-Impfkampagne, waren alle Termine vergeben.

Die Stadt Wien reagiert nun auf die große Nachfrage und wird am Montag – also zu Beginn des neuen Lockdowns – weitere 50.400 Termine freischalten. Diese können unter impfservice.wien gebucht werden. "Dafür müssen die Kinder beim Account der Erziehungsberechtigten als Angehörige zusätzlich angelegt werden", heißt es in einer Stellungnahme. Auch Anmeldungen über 1450 sind möglich. Personen, die bereits Impftermine für ihre Kinder gebucht haben und möglicherweise erst Slots gegen Jahresende ergattert haben, werden am Wochenende kontaktiert und haben am Samstag und Sonntag die Möglichkeit, "ihre bereits gebuchten Termine vorzuverlegen".

Rund 1.200 Kinder-Impfungen pro Tag

Bisher war geplant, etwa 200 Kindern pro Tag eine Corona-Schutzimpfung in der Kinder-Impfstraße im Austria Center zu ermöglichen. Mit den nach oben geschraubten Kapazitäten ab Montag wird es rund 1.200 Impf-Termine pro Tag für Unter-Zwölfjährige geben.

Geimpft wird wie bisher "off label" – also noch ohne Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA für diese Altersgruppe. Eine offizielle Empfehlung durch die EU-Behörde für den Impfstoff von Biontech/Pfizer wird aber noch für November erwartet. Vor den Kinder-Impfungen in Wien finden längere Aufklärungsgespräche zwischen Kinderärzten, Eltern und Kindern statt.

Die Impfzahlen in Wien sind jedenfalls generell weiter im Steigen begriffen. Am Donnerstag wurden insgesamt 29.955 Impfungen in Wien verabreicht. Laut Auskunft aus dem Ressort von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wurden zuvor an einem Tag noch nie so viele Corona-Impfungen registriert. Von den knapp 30.000 Impfungen waren 4.922 Erststiche. (David Krutzler, 20.11.2021)