Wer Musik nicht nur hören, sondern auch Texte mitlesen will, kann das bei Spotify nun tun. Foto: RITCHIE B. TONGO/EPA

Musik-Streaming-Pionier Spotify kann sich mit knapp 400 Millionen Kunden zwar nicht über mangelnden Zuspruch beklagen. Was Funktionen und Service betrifft, bläst dem Dienst aber kräftiger Gegenwind ins Gesicht. So punkten Apple Music, aber auch Tidal mit besserer Audioqualität bis hin zu 3D-Sound. Eine weitere Funktion, die man auf Spotify im Gegensatz zu den anderen Diensten bisher schmerzlich vermisste, wird nun zumindest nachgereicht: Endlich kann man Songtexte beim Abspielen von Musik anzeigen.

"Lauter, selbstbewusster mitsingen"

Wie Spotify in einem Blogbeitrag bekanntgab, wurde eine Kooperation mit Musixmatch vereinbart, das sich auf Songtexte spezialisiert hat und auch selber eine App anbietet. Die neue Funktion erlaube es Millionen von Musikliebhabern weltweit nun "lauter und selbstbewusster denn je mitzusingen". Von einer Rücksichtnahme auf Lockdown-geplagte Nachbarn liest sich in der Mitteilung leider nichts.

Die Funktion ist nach einem Update der App auf iOS, Android, auf dem PC, aber auch Gaming-Konsolen und Fernseher verfügbar – und zwar sowohl für zahlende Kunden als auch für diejenigen, die die App gratis nutzen.

Wer beim Musikhören oder Mitsingen mitlesen möchte, muss den Menüpunkt allerdings erst finden. In der Desktop-App ist die Funktion in einem winzigen Mikrofon-Symbol neben der Steuerung zu finden. In der Handy-App ist das besser gelöst. Klickt man auf den aktuellen Titel, wird der Songtext am unteren Displayrand angezeigt und kann auf Vollbild vergrößert werden. (step, 20.11.2021)