Markus Anfang ist nicht mehr Bremen-Trainer. Foto: imago/nordphoto GmbH / Kokenge

Nach dem Wirbel um die angebliche Nutzung eines gefälschten Impfzertifikates ist Markus Anfang als Trainer des deutschen Fußball-Zweitligisten Werder Bremen zurückgetreten. Dies gab der Traditionsverein am Samstag bekannt.

"Extrem belastende Lage"

"Ich habe aufgrund der inzwischen extrem belastenden Lage für den Verein, die Mannschaft, meine Familie und auch mich selbst entschieden, dass ich meine Aufgabe als Cheftrainer von Werder Bremen mit sofortiger Wirkung beende. Ich habe daher die verantwortlichen Personen um die umgehende Auflösung meines Vertrages gebeten, diesem Wunsch haben sie entsprochen", wird Anfang in einer Pressemitteilung zitiert.

Anfang weist Vorwürfe zurück

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass gegen Anfang Ermittlungen wegen eines gefälschten Impfzertifikates laufen. Anfang hatte die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen: "Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen. Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat."

Neben dem Chefcoach legte auch Co-Trainer Florian Junge, gegen den ebenfalls staatsanwaltschaftlich ermittelt wird, sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Für beide Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

"Markus und Florian übernehmen mit ihrem Schritt Verantwortung und tragen somit dazu bei, die Unruhe, die in den letzten Tagen rund um den Verein und die Mannschaft aufgekommen ist, zu beenden. Wir respektieren ihre Entscheidung und werden uns nun auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen", sagte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.

Anfang hatte das Traineramt in Bremen im Sommer angetreten, zuvor hatte er unter anderem Darmstadt 98 und den 1. FC Köln trainiert. Von 1998 bis 2002 absolvierte er 107 Spiele für den FC Tirol.

Werder trifft am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) vor eigenem Publikum im Topspiel der ehemaligen Bundesliga-Klubs auf Schalke 04. Dabei wird das Team von Co-Trainer Danjiel Zenkovic betreut. Als Co-Trainer springt U19-Cheftrainer Christian Brand ein, teilte Werder mit. (sid, red, 20.11.2021)