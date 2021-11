Nur elf Hundertstel trennen die beiden Topläuferinnen an der Spitze. Liensberger hat als bestplatzierte Österreicherin 0,72 Sekunden Rückstand. Zweiter Durchgang um 13:30 Uhr

Petra Vlhova führt nach dem ersten Durchgang. Foto: EPA/KIMMO BRANDT

Levi – Die Slowakin Petra Vlhova hat nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms der Frauen in Levi nur 11 Hundertstel Vorsprung auf die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Auf Platz drei folgt die Slowenin Andreja Slokar, die den Parallelbewerb in Lech/Zürs gewonnen hat. Kugel-Verteidigerin Katharina Liensberger hat als beste Österreicherin an sechster Stelle liegend 0,72 Sekunden Rückstand.

Für die weiteren Österreicherinnen lief es weniger gut, Katharina Truppe war nach 35 Läuferinnen 15. (+1,60), Katharina Huber 16. (+1,62), Chiara Mair 21. (+1,88) und Katharina Gallhuber 22. (+1,91).

"Man hat voll pushen müssen, ich habe es gewusst, im zweiten muss ich noch mehr attackieren. Es ist eine Menge Rückstand, aber gut Skifahren zählt und die Ski gut auf Zug zu bringen", sagte die Vorarlbergerin Liensberger im ORF.

Der zweite Durchgang startet um 13.30 Uhr (live ORF 1). (APA, red, 20.11.2021)