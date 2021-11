In Telegram- und Whatsapp-Gruppen kursieren absurde Warnungen zur Kundgebung gegen die Coronamaßnahmen in Wien. Auf Twitter machen sich viele darüber lustig

In Chatgruppen kursierte das absurde Gerücht, Demoteilnehmer würden aus der Luft mit Impfstoff besprüht. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Tausende Demonstranten machen am Samstag in Wien ihrem Ärger über die Corona-Maßnahmen wie Lockdown und Impfpflicht Luft. Schon vor den Kundgebungen, aber auch während der Demos kursierten in Telegram- und Whatsapp-Gruppen absurde Gerüchte und Warnungen an potenzielle Teilnehmer. Wie eine auch auf Twitter herumgereichte Nachricht zeigt, wurde von Impfgegnern befürchtet, die eingesetzten Polizeihubschrauber könnten mittels Sprühvorrichtungen Pfizer-Impfstoff über Demonstranten verteilen.

"Schützt euch!! Ein bekannter Professor meinte, Regenschirme könnten helfen und lieber nicht direkt in den Nebel schauen, jedenfalls Körperöffnungen möglichst dicht halten!", heißt es in dem mit diversen ungustiösen Emojis gespickten Text.

Die Gefahr aus dem Kanaldeckel

Ähnlich absurd und in die gleiche Kerbe schlug die ebenfalls in Chatgruppen, aber auch auf anderen Social-Media- und Videoplattformen verbreitete Warnung, dass Teilnehmer der Demo aus Kanaldeckeln heraus geimpft werden würden. Aus sicherer Quelle sei bekannt, dass Mitarbeiter der Stadt Wien sich unter den Kanaldeckeln versteckt seien und in die Waden impfen versuche. Das sei kein Witz, man solle zum Schutz hohe Stiefeln anziehen.

Auf Twitter ernteten die Gerüchte naturgemäß Spott und Hohn. Da einige User mit leicht abgeänderten Warnungen nachlegten, war im Laufe des Tages teilweise nur mehr schwer nachvollziehbar, welche Warnung tatsächlich von Impfgegnern verbreitet bzw. welche eine satirische Replik darauf war. Rund um die absurden Gerüchte entstanden unter dem Hashtag #w2011 auch eine Reihe von Memes von der impfenden Katzen-Brigade bis zu angeblichen Tanks voller Impfaerosole für die Wiener Linien.

(red, 20.11.2021)