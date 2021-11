Die beiden WM-Gegner belegen die erste Startreihe am Sonntag. Mercedes-Fahrer Bottas wurde Dritter

In dieser Galerie: 2 Bilder Hamilton schnappt sich die Pole Position. Foto: AFP/KARIM JAAFAR WM-Leader Verstappen lauert dahinter. Foto: AP Photo/Darko Bandic

Vorteil Lewis Hamilton beim Großen Preis von Katar: Der Weltmeister im Mercedes geht am Sonntag (15 Uhr MEZ/Servus TV, Sky) von der Pole Position in das drittletzte Saisonrennen der Formel-1-Saison. Sein Titelrivale Max Verstappen im Red Bull startet gleich dahinter von Rang zwei. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas eroberte am Samstag den dritten Startplatz. WM-Spitzenreiter Verstappen hat noch 14 Punkte Vorsprung auf Hamilton. (sid, 20.11.2021)