Der Meister aus Oberösterreich traf in der 96. Minute zum 2:2 gegen Kapfenberg. Dornbirn gab gegen Innsbruck in der 92. Minute die Rote Laterne ab

Späte Tore fielen in den Samstagsspielen der Zweiten Liga. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Wien – Ein Elfmeter von Tobias Koch in der 96. Minute hat Blau Weiß Linz in der Fußball-2.-Liga am Samstag ein 2:2 (1:2)-Remis gegen den Kapfenberger SV gerettet. Die Steirer hatten sich dank eines Doppelpacks von Levan Eloshvili (34., 38.) schon als Sieger gewähnt. Stefano Surdanovic hatte den Meister in Führung gebracht (24.).

Der FC Dornbirn gab durch ein in der Nachspielzeit fixiertes 1:0 gegen Wacker Innsbruck durch ein Eigentor von Raphael Galle (92.) die Rote Laterne ab.

Die Vorarlberger kamen im ersten Match unter Interimstrainer Klaus Stocker zum erst dritten Saisonsieg, dem ersten Erfolg seit 11. September. Wacker hatte zuvor durch Okan Aydin (66.) einen Foulelfer vergeben. (APA, 20.11.2021)

Samstag

Blau Weiß Linz – Kapfenberger SV 2:2 (1:2)

FC Dornbirn – Wacker Innsbruck 1:0 (0:0)