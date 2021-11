Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Nerven liegen angesichts des neuerlichen Lockdowns und der geplanten Impfpflicht in Österreich blank. Die Großdemo in Wien gegen die Maßnahmen sorgte in Telegram- und Whatsapp-Gruppen für absurde Warnungen. Von Hubschraubern war da die Rede, die "flüssigen Impfstoff versprühen" und "Impfattacken aus Kanaldeckeln".

Ebenfalls eine Warnung ausgesprochen hat Hillary Clinton. Die frühere US-Außenministerin und gescheiterte Präsidentschaftskandidatin mag Kryptowährungen nicht und hat Angst, dass Bitcoin den Dollar als globale Leitwährung obsolet machen könnte.

Wenig erfreulich ist zudem "Battlefield 2042" ausgefallen. In unserem Spieletest trübten unzählige Probleme den Spaß – von der Performance bis Bugs, von den riesigen Maps bis zum unbalancierten Gameplay.

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Impfgegner warnen vor "Impfhubschraubern" und "Kanalimpfung" bei Wiener Demo

Hillary Clinton befürchtet, dass Bitcoin den Dollar ablöst

"Battlefield 2042" im Test: Unzählige Probleme trüben den Spaß

Mehr als nur grüner Pass: Wofür man die Handysignatur noch nutzen kann

Schnellladen am Smartphone: Zwischen Schummeleien und fragwürdigem Nutzen

Tesla-App ausgefallen: Besitzer konnten Autos nicht mehr aufsperren

Ein Jahr Playstation 5: Die Konsole die keiner braucht, aber viele wollen

Corona-Meldesystem, das vor Zusammenbruch steht, wird neu konzipiert