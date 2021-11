Foto: EPA/Garcia

Dem früheren Fußball-Welt- und -Europameister Xavi ist der Einstand als Trainer des FC Barcelona gelungen. Sein Team gewann das Derby vor 74.418 Zuschauern im Camp Nou gegen Espanyol Barcelona 1:0. Zuletzt hatte Barcelona in der Meisterschaft vier Mal in Folge nicht gesiegt. Für die Entscheidung sorgte der Niederländer Memphis Depay per Elfmeter kurz nach der Pause. ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir wurde bei Barca in der 88. Minute eingewechselt.

Der 41-jährige Xavi, mit Barcelona achtmal Meister und viermal Champions-League-Sieger, hatte während der Länderspielpause die Nachfolge des am 28. Oktober entlassenen Ronald Koeman angetreten. (APA, 20.11.2021)