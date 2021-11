In der Fußball-Regionalliga Ost ist offenbar ein Wettskandal aufgedeckt worden. Wie mehrere Medien, darunter die "BVZ" und die "Kronen Zeitung", am Samstagabend berichteten, sollen zehn Spiele der Herbstmeisterschaft verschoben worden sein. Vier Clubs aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland seien involviert, zwei Kicker von Neusiedl am See wurden angeblich schon in Untersuchungshaft genommen.

Das Kriminalamt ermittelt, kooperiert wird mit Experten der Firma Sportradar und des Play-Fair-Codes sowie dem ÖFB. Dessen Präsident Gerhard Milletich meinte in der "BVZ": "Es gibt hier volle Unterstützung unsererseits, um diese Causa im Sinne der Fairness im Sport lückenlos aufzuklären." (APA, 21.11.2021)