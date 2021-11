Die Zukunft des 33-jährige Stürmers bleibt offen. Foto: EPA/ Lizon

Barcelonas Vizepräsident Rafael Yuste hat Gerüchte dementiert, nach denen Stürmerstar Sergio Aguero aufgrund von Herzproblemen seine Fußball-Karriere in Kürze beenden wird. "Ich weise zurück, dass Kun seinen Rückzug ankündigen wird", sagte Yuste zu einem Bericht der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" im TV-Kanal des FC Barcelona. "Kun hat drei Monate Zeit, die Entwicklung dieser Anomalie abzuwarten, um abzuwägen, ob er weiter spielen kann."

Am Samstag hatte es in spanischen Medien geheißen, dass der 33-jährige, argentinische Nationalspieler in der kommenden Woche offiziell sein Karriereende bekanntgeben werde. Vergangene Woche hatten spanische Medien berichtet, die beim Clubkollegen von ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir festgestellten Herzrhythmusstörungen seien mit Profi-Fußball unvereinbar.

Aguero spielt seit 15 Jahren in Europa und nahm 2014 und 2018 mit Argentinien an der WM-Endrunde teil. Vor seinem Transfer zum FC Barcelona im Sommer dieses Jahres war er bei Manchester City sowie Atletico Madrid engagiert. (APA, 21.11.2021)