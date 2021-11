Manchester? Foto: AFP/SORIANO

Die Zeit von Trainer Ole Gunnar Solskjaer beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United ist offenbar abgelaufen. Wie die Zeitung "Times" am Samstag nach United 1:4-Debakel bei Watford berichtete, wollten die Clubbosse noch am Samstagabend die Trennung von Solskjaer besprechen. Demnach sollte es bei einer Sondersitzung per Video nur noch um die Abfertigung gehen.

Als Nachfolger für den Norweger wollen die United-Verantwortlichen angeblich Zinedine Zidane verpflichten. Die "Sunday Times" hatte schon in der vergangenen Woche über entsprechende Pläne berichtet. Der Franzose, der als Coach mit Real Madrid dreimal die Champions League gewann, befindet sich derzeit im Sabbatical.

Schwach

Die peinliche Niederlage in Watford war die fünfte Pleite für ManUnited in den vergangenen sieben Premier-League-Spielen. Von den jüngsten 13 Partien gewannen die Red Devils nur vier. Besonders das heftige 0:5 gegen Liverpool und die darauffolgende Heimniederlage gegen Manchester City (0:2) werden Solskjaer angelastet.

Der 48-jährige Solskjaer hatte das Traineramt im Dezember 2018 übernommen. In der vergangenen Saison wurde der Club Vizemeister. Der Abstand auf den Meister Manchester City betrug allerdings zwölf Punkte. Im Sommer hatte sich der Rekordmeister mit Cristiano Ronaldo, Raphael Varane und dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho prominent verstärkt und war nach dem vierten Spieltag zunächst sogar Tabellenführer. Am Samstagabend war der stolze Club nur noch Siebter. (APA, 21.11.2021)