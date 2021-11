Wahlberechtigte in Bulgarien geben zum vierten Mal in diesem Jahr ihre Stimmen ab. Foto: AFP / Nikolay Doychinov

Sofia – In Bulgarien hat am Sonntagmorgen die Stichwahl um die Präsidentschaft begonnen. Dabei tritt Amtsinhaber Rumen Radew gegen den Rektor der Universität Sofia, Anastas Gerdschikow, an. Als Favorit gilt der 58 Jahre alte General der Reserve Radew. Bei der ersten Wahlrunde vor einer Woche kam er auf gut 49 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer lag mit rund 22 Prozent auf Platz zwei. Es gab insgesamt 23 Kandidaten. Die Vollmachten des bulgarischen Präsidenten sind begrenzt.

Radew hatte 2020 die Straßenproteste gegen den im April abgewählten Regierungschef Bojko Borissow (GERB) unterstützt. Der frühere Kampfpilot und Luftwaffenchef wird jetzt neben den Sozialisten (früheren Kommunisten) auch von den Protestparteien unterstützt. Radew erhielt bereits bei seiner Wahl 2016 die Zustimmung der Sozialisten.

Kampf gegen Korruption

Der Absolvent der Humboldt-Universität in Berlin Gerdschikow (58) tritt als Unabhängiger an. Er wird von Borissows bürgerlicher GERB und der Partei der türkischen Minderheit DPS unterstützt. Auch der Professor kündigte bei dem Fernsehduell mit Radew der Korruption den Kampf an: "Diese Schande muss stoppen", sagte Gerdschikow.

Gut 5,7 Millionen Wahlberechtigte wurden zum vierten Mal in diesem Jahr aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Politologen gingen jetzt von einer noch geringeren Wahlbeteiligung als beim ersten Wahlgang aus. Damals war sie bei 40,5 Prozent gelegen. Die dritte Parlamentswahl für 2021, die mit der ersten Wahlrunde der Präsidentenwahl zusammenfiel, wurde von einer neuen Anti-Korruptions-Partei PP gewonnen, die Staatschef Radew nahe steht. (APA, 21.11.2021)