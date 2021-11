Das auf Datenschutz fokussierte Unternehmen Duckduckgo bietet eine entsprechende Funktion in der eigenen App an

Der Tracking-Blocker wird in der Duckduckgo-App aktiviert. Foto: Duckduckgo

Das auf Datenschutz fokussierte Tech-Unternehmen Duckduckgo – bekannt vor allem durch die gleichnamige Suchmaschine – wird ein Feature anbieten, mit dem das App-Tracking auch auf Android-Smartphones unterbunden werden soll. Auf iPhones ist diese Funktion bereits standardmäßig in iOS integriert, was bei digitalen Werbegiganten wie Facebook und Twitter in Summe bisher Umsatzeinbußen von fast zehn Milliarden Dollar verursacht haben dürfte.

Anmelden für die Beta

Die von Duckduckgo angebotene "App Tracking Protection for Android" soll ähnlich wie die besagte iOS-Funktion das Tracken durch Drittparteien in Apps unterbinden. Dabei handelt es sich jedoch weder um eine Funktion, die in den Android-Einstellungen aktiviert wird noch um eine Standalone-App.

Stattdessen wird die Funktion in der bestehenden Duckduckgo-App aktiviert. Da die Funktion aber noch nicht in der Breite ausgerollt ist, müssen sich interessierte Personen für die entsprechende Beta anmelden. Dies ist möglich, indem man in den Einstellungen die Option "App Tracking Protection" aktiviert. Laut Duckduckgo wird das Feature schrittweise für immer mehr Menschen freigeschaltet.

Die Funktion läuft daraufhin im Hintergrund und erkennt, wenn eine App Daten an einen externen Tracker schicken möchte – dies wird daraufhin unterbunden. In der Duckduckgo-App sehen Nutzer zudem in Echtzeit, welche Tracker blockiert wurden.

96 Prozent der Gratis-Apps nutzen Tracker

Dass dabei recht viel geblockt werden dürfte, hat Duckduckgo in einem internen Test herausgefunden: Demnach nutzen 96 Prozent der beliebtesten kostenlosen Android-Apps Third-Party-Tracker. Von diesen Apps senden 87 Prozent Daten an Google, 68 Prozent schicken Daten an Facebook.

In Medienberichten von The Verge und Wired heißt es allerdings auch, dass die Lösung von Duckduckgo nicht so tiefgreifend sein kann wie jene in iOS. So könnten etwa nicht in allen Apps die jeweiligen Tracker blockiert werden, Browser zum Beispiel sind von dieser Funktion ausgenommen. Und obwohl zwar Facebook-Tracker in anderen Apps blockiert werden, wird Tracker-Blocking in der Facebook-App per se nicht unterstützt. Und schließlich soll es auch Apps geben, die ohne App Tracking nicht ordentlich funktionieren – diese können in der Duckduckgo-App auf eine Whitelist gesetzt werden. (red, 21.11.2021)