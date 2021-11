Die beiden Skistars dominierten bereits den Bewerb am Samstag. Die Österreicherin Liensberger muss sich vorerst mit Rang zehn begnügen

Vlhova hält Shiffrin im ersten Durchgang erneut hinter sich. Foto: AP Photo/Alessandro Trovati

Petra Vlhova führt am Sonntag nach dem ersten Slalom-Durchgang in Levi. Die Slowakin hält wie am Samstag die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin um 0,18 Sekunden hinter sich. Dritte ist die Schweizerin Michelle Gisin (+0,36).

Katharina Huber (+0,81) ist als Achte beste Österreicherin. Slalom-Kugelverteidigerin Katharina Liensberger (+0,94) liegt nach einem Fehler beim Übergang vom Flach- in den Steilhang nur auf Rang zehn. Auf Platz 14 nach 50 Läuferinnen war Katharina Truppe (+1,47) zu finden. Der zweite Durchgang startet um 13:30 Uhr (live auf ORFeins). (red, 21.11.2021)

Mehr Infos folgen