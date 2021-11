Die beiden Skistars dominierten bereits den Bewerb am Samstag. Katharina Liensberger wurde Achte. Drei Österreicherinnen landen in Top Ten

Vlhova hält Shiffrin erneut hinter sich. Foto: AP Photo/Alessandro Trovati

Petra Vlhova hat am Sonntag auch den zweiten Slalom vor Mikaela Shiffrin gewonnen. Die Slowakin hielt mit 01:45,22 Minuten Fahrtzeit wie am Samstag die US-Amerikanerin um 0,47 Sekunden hinter sich. Und damit der "Und täglich grüßt das Murmeltier"-Effekt auch vollends eintritt, wurde auch die Deutsche Lena Dürr (+0,78) erneut Dritte. Katharina Liensberger war auch wieder beste Österreicherin. Die Kugel-Titelverteidigerin wurde mit 1,64 Sekunden Rückstand Achte, unmittelbar vor Katharina Truppe (+1,66) und Katharina Huber (+1.77).

Der Siegeszug von Vlhova im Hohen Norden hält damit an. Nach dem Doppelpack in Levi 2020 ist es ihr vierter Erfolg en suite, der fünfte gesamt.

Truppe "einen Schritt mehr am Limit"

Truppe verbesserte sich mit der viertbesten Laufzeit von Rang 15 auf neun, für die Kärntnerin war das nach Rang 22 im ersten Rennen ein deutlicher Fortschritt. "Ich bin einen Schritt mehr ans Limit gegangen. Es hat gedauert, dass ich das gefunden habe, aber immerhin weiß ich jetzt, wie es geht. Ich bin sich sehr zufrieden mit diesem Lauf, das gibt wenigstens ein gutes Gefühl."

Hatten es am Samstag noch fünf Österreicherinnen in das Finale geschafft, so waren es am Sonntag eben nur drei. Katharina Gallhuber (31.), Chiara Mair (34.) und Magdalena Egger (44.) hatten sich außerhalb der Top 30 klassiert, Stephanie Brunner, Marie-Therese Sporer und Franziska Gritsch waren ausgeschieden. (red, APA, 21.11.2021)

Endstand

1. Petra Vlhova (SVK) 1:45,22 52,14 53,08

2. Mikaela Shiffrin (USA) 1:45,69 +0,47 52,32 53,37

3. Lena Dürr (GER) 1:46,00 +0,78 52,80 53,20

4. Wendy Holdener (SUI) 1:46,19 +0,97 52,98 53,21

5. Michelle Gisin (SUI) 1:46,46 +1,24 52,50 53,96

6. Martina Dubovska (CZE) 1:46,62 +1,40 52,87 53,75

7. Ana Bucik (SLO) 1:46,68 +1,46 53,39 53,29

8. Katharina Liensberger (AUT) 1:46,86 +1,64 53,08 53,78

9. Katharina Truppe (AUT) 1:46,88 +1,66 53,61 53,27

10. Katharina Huber (AUT) 1:46,99 +1,77 52,95 54,04

11. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:47,45 +2,23 52,51 54,94

12. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:47,49 +2,27 53,75 53,74

12. Sara Hector (SWE) 1:47,49 +2,27 53,14 54,35

14. Leona Popovic (CRO) 1:47,50 +2,28 53,60 53,90

15. Andreja Slokar (SLO) 1:47,70 +2,48 53,74 53,96

16. Martina Peterlini (ITA) 1:47,71 +2,49 54,00 53,71

17. Meta Hrovat (SLO) 1:47,99 +2,77 53,94 54,05

18. Andrea Filser (GER) 1:48,06 +2,84 54,16 53,90

19. Neja Dvornik (SLO) 1:48,07 +2,85 53,90 54,17

20. Charlotte Guest (GBR) 1:48,16 +2,94 53,91 54,25

21. Erin Mielzynski (CAN) 1:48,19 +2,97 53,84 54,35

22. Jessica Hilzinger (GER) 1:48,46 +3,24 54,16 54,30

23. Emma Aicher (GER) 1:48,47 +3,25 53,59 54,88

24. Paula Moltzan (USA) 1:48,48 +3,26 54,09 54,39

25. Kristin Lysdahl (NOR) 1:48,55 +3,33 54,08 54,47

26. Camille Rast (SUI) 1:48,81 +3,59 53,99 54,82

27. Nastasia Noens (FRA) 1:48,91 +3,69 53,95 54,96

28. Riikka Honkanen (FIN) 1:49,27 +4,05 53,81 55,46

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Franziska Gritsch, Marie-Therese Sporer, Stephanie Brunner (alle AUT), Mina Fürst Holtmann (NOR), Ali Nullmeyer (CAN), Elsa Fermbäck (SWE), Marta Rossetti (ITA), Elena Stoffel (SUI), Marlene Schmotz (GER)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Maria Therese Tviberg (NOR), Laurence St-Germain (CAN)

Zweiter Durchgang

1. Petra Vlhova (SVK) 53,08

2. Lena Dürr (GER) 53,20 +0,12

3. Wendy Holdener (SUI) 53,21 +0,13

4. Katharina Truppe (AUT) 53,27 +0,19

5. Ana Bucik (SLO) 53,29 +0,21

6. Mikaela Shiffrin (USA) 53,37 +0,29

7. Martina Peterlini (ITA) 53,71 +0,63

8. Thea Louise Stjernesund (NOR) 53,74 +0,66

9. Martina Dubovska (CZE) 53,75 +0,67

10. Katharina Liensberger (AUT) 53,78 +0,70

11. Leona Popovic (CRO)/Andrea Filser (GER) 53,90 +0,82

13. Michelle Gisin (SUI)/Andreja Slokar (SLO) 53,96 +0,88

15. Katharina Huber (AUT) 54,04 +0,96

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Laurence St-Germain (CAN), Maria Therese Tviberg (NOR)

Erster Durchgang

1. Petra Vlhova (SVK) 52,14

2. Mikaela Shiffrin (USA) 52,32 +0,18

3. Michelle Gisin (SUI) 52,50 +0,36

4. Anna Swenn-Larsson (SWE) 52,51 +0,37

5. Maria Therese Tviberg (NOR) 52,66 +0,52

6. Lena Dürr (GER) 52,80 +0,66

7. Martina Dubovska (CZE) 52,87 +0,73

8. Katharina Huber (AUT) 52,95 +0,81

9. Wendy Holdener (SUI) 52,98 +0,84

10. Katharina Liensberger (AUT) 53,08 +0,94

11. Sara Hector (SWE) 53,14 +1,00

12. Ana Bucik (SLO) 53,39 +1,25

13. Emma Aicher (GER) 53,59 +1,45

14. Leona Popovic (CRO) 53,60 +1,46

15. Katharina Truppe (AUT) 53,61 +1,47

nicht für 2. Durchgang qualifiziert: 31. Katharina Gallhuber (AUT) 54,22 +2,08 34. Chiara Mair (AUT) 54,40 +2,26 44. Magdalena Egger (AUT) 55,25 +3,11

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Stephanie Brunner, Marie-Therese Sporer, Franziska Gritsch (alle AUT), Elena Stoffel (SUI), Marta Rossetti (ITA), Elsa Fermbäck (SWE), Ali Nullmeyer (CAN), Mina Fürst Holtmann (NOR), Marlene Schmotz (GER)

Gesamtweltcup (nach 4 Rennen):

1. Petra Vlhova (SVK) 260

1. Mikaela Shiffrin (USA) 260

3. Andreja Slokar (SLO) 184

4. Lena Dürr (GER) 156

5. Thea Louise Stjernesund (NOR) 140

6. Katharina Liensberger (AUT) 137

7. Sara Hector (SWE) 118

8. Lara Gut-Behrami (SUI) 96

9. Wendy Holdener (SUI) 86

10. Michelle Gisin (SUI) 83



weiter: 16. Katharina Truppe (AUT) 53 19. Katharina Huber (AUT) 48 20. Stephanie Brunner (AUT) 43 31. Ramona Siebenhofer (AUT) 26 37. Elisa Mörzinger (AUT)/Chiara Mair (AUT) 20 42. Ricarda Haaser (AUT) 16 56. Katharina Gallhuber (AUT) 7 62. Franziska Gritsch (AUT) 2

Slalom Frauen (2):

1. Petra Vlhova (SVK) 200

2. Mikaela Shiffrin (USA) 160

3. Lena Dürr (GER) 120

4. Wendy Holdener (SUI) 86

5. Michelle Gisin (SUI) 77

6. Katharina Liensberger (AUT) 72

Mannschaft Frauen (4):

1. Österreich 372

2. Slowenien 366

3. Schweiz 341

Nationencup (6):

1. Österreich 740

2. Schweiz 561

3. Norwegen 518