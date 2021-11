In Screenshots und Videos teilen Gamer die zahlreichen Fehler aus "GTA: The Trilogy – The Definitive Edition"

Hier ist offensichtlich etwas schiefgelaufen. Foto: Rockstar Games/Gamespot/Screenshot

Rund ein Jahr ist es nun her, dass mit Cyberpunk 2077 wohl eine der größten Enttäuschungen der vergangenen Jahre veröffentlicht wurde – unvergessen sind die zahlreichen obskuren Bugs, die von Gamern in Form von Videos und Screenshots veröffentlicht wurden. Nun scheint es, dass Cyberpunk 2077 einen würdigen Nachfolger gefunden hat: Denn die GTA: The Trilogy – The Definitive Edition sorgt ebenfalls für reichlich Ärger und Spott. Der Publisher Rockstar hielt es nun für angemessen, sich zu entschuldigen.

Bugs, Bugs, Bugs

Bereits zum Release des Spiels Mitte des Monats gingen Gamer auf die virtuellen Barrikaden, weil sich die teuer erworbene Spielesammlung teils gar nicht starten ließ, in anderen Fällen wiederum fror das Spiel regelmäßig ein. Viele der enttäuschten Fans forderten ihr Geld zurück.

Immerhin: Am 15. November verkündete das Rockstar-Supportteam, dass das Problem nun behoben sei und das Spiel sich nun starten lasse. Man werde weiterhin an Verbesserungen arbeiten.

Ein weiteres Problem bleibt allerdings bestehen: die geradezu schockierend schlechte Qualität der neu aufgelegten Spiele. So werden auch hier diverse Screenshots und Videos von verschiedenen Bugs und grafischen Fails veröffentlicht, zudem wird die teils vollkommen unrealistische Physik des Spiels – etwa bei der Darstellung von Verkehrsunfällen – immer wieder vor den Vorhang geholt.

Eine Sammlung der absurdesten Beispiele hat das Medium Gamespot im nachfolgenden Video zusammengestellt.

GameSpot

Rockstar entschuldigt sich

Der Publisher Rockstar Games hat die anhaltende Kritik nun zum Anlass genommen, sich in in einem Blogbeitrag bei den Fans zu entschuldigen. Die neuen Versionen seien in einem Zustand veröffentlicht worden, der nicht den eigenen Ansprüchen und jenen der Fans genüge. Man werde daran arbeiten, diese Fehler schrittweise auszubügeln.

Zudem kündigt der Publisher an, dass die Originalversionen der Spiele Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, und Grand Theft Auto: San Andreas demnächst wieder im Rockstar Store verfügbar sein werden. Zuvor waren die Originalspiele entfernt worden. Wer bis zum 30. Juni 2022 das Remake kauft, wird die Originalspiele kostenlos dazu erhalten. (red, 21.11.2021)