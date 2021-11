Jacob Kiplimo (links) zeigte im Halbmarathon auf. Foto: EPA/DIEGO AZUBEL

Lissabon – Jacob Kiplimo hat beim Halbmarathon in Lissabon einen Weltrekord aufgestellt. Der Ugander unterbot in 57:31 Minuten die alte Bestmarke des Kenianers Kibiwott Kandie aus dem Vorjahr in Valencia um eine Sekunde. Kiplimo, der bei Olympia in Tokio im Sommer Dritter über 10.000 m und Fünfter über 5.000 m wurde, lief in der portugiesischen Hauptstadt ein einsames Rennen. Die beiden Äthiopier Esa Huseyidin und Gerba Beyata Dibaba verloren bereits über zwei Minuten auf den Sieger. (APA, sda, 21.11.2021)