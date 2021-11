Das RPG "Cyberpunk 2077" erntete Kritik en masse – dennoch ist es in gleich zwei Kategorien nominiert. Foto: CD Projekt Red

Gleich vorweg: Wir möchten und an dieser Stelle für die leicht reißerische Headline entschuldigen. Das ist normalerweise nicht unsere Art. Allerdings waren wir tatsächlich äußerst überrascht, dass sich unter den Nominierten der Game Awards 2021 ein Spiel findet, das monatelang nach seinem Release nichts als Häme und Spott erntete: Cyberpunk 2077.

Das vom polnischen Publisher CD Projekt Red veröffentlichte Spiel ist zwar nicht in der begehrten "Spiel des Jahres"-Kategorie nominiert, dafür aber in gleich zwei Unterkategorien: erstens die Kategorie "Beste Musik" und zweitens "Bestes Rollenspiel (RPG)". Während die Nominierung für die Musik durchaus nachvollziehabr ist, sorgt die Nominierung in der anderen Kategorie doch für Stirnrunzeln: War es wirklich ein derart schlechtes Jahr für RPGs, dass sich hier kein besserer Kandidat finden ließ?

Die Konkurrenten in dieser Kategorie heißen jedenfalls Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei V und Tales of Arise. Das ebenfalls sehr gelungene und grafisch beeindruckende JRPG Fantasian findet sich nicht in der Liste, sondern wurde in die "Best Mobile Game"-Kategorie verbannt. Auch das vom STANDARD getestete NieR Replicant findet sich nicht in der RPG-Liste, konkurriert aber mit Cyberpunk 2077 in der Soundtrack-Kategorie. Und dann gibt es noch Amazons MMORPG New World, das sich trotz aller Kritik wohl ebenfalls für diese Kategorie qualifizieren könnte.

Spiel des Jahres: die Nominierten

Doch genug geschimpft. Wer sind nun die Nominierten für die begehrte "Spiel des Jahres"-Kategorie, und welches Game ist für die meisten Awards nominiert? Hier schießt Deathloop den Vogel auf jeden Fall ab, das Game ist dieses Jahr in insgesamt neun Kategorien, inklusive jener zum Spiel des Jahres, nominiert. Gefolgt wird der Frontrunner von Ratchet and Clank: Rift Apart, welches auf sechs Nominierungen kommt sowie von It takes Two und Psychonauts 2 (jeweils fünf Nominierungen).

Die folgende Liste zeigt die Nominierten für die beliebte "Spiel des Jahres"-Kategorie. Alle in dieser Kategorie nominierten Spiele wurden vom STANDARD getestet, die Links führen zu den jeweiligen Testberichten.

Unterschiedlicher könnten die Nominierten nicht sein. So ist It takes Two zum Beispiel ein gelungenes Koop-Spiel, während Resident Evil Village den STANDARD-Tester öfters panisch aufschrien ließ, während er einsam auf der Couch hockte. Manche Spiele finden sich überraschenderweise nicht in dieser Kategorie – darunter das erfolgreiche Indie-Survivalgame Valheim und das von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeierte Echtzeitstrategiespiel Age of Empires 4.

Game Awards: Die Nominierten in allen Kategorien

Dafür sind die besagten Spiele in anderen Kategorien nominiert. Und die entsprechende Liste zeigt, dass das Gamingjahr 2021 trotz eines etwas schwachen Startes und einiger recht peinlicher Flops letztenendes doch noch ein paar Schmuckstücke hervorgebracht hat. Nachfolgend sind daher die Nominierten in allen Kategorien aufgelistet, etwaige Testberichte und Hintergrundstories sind verlinkt.

Game of the Year

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)

Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil Village (Capcom)

Best Game Direction

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Returnal (Housemarque/SIE)

Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

Best Ongoing

Best Indie

12 Minutes (Luis Antonio/Annapurna Interactive)

Death’s Door (Acid Nerve/Devolver Digital)

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Inscryption (Daniel Mullins Games/Devolver Digital)

Loop Hero (Four Quarters/Devolver Digital)

Best Debut Indie

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Sable (Shedworks/Raw Fury)

The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)

The Forgotten City (Modern Storyteller/Dear Villagers)

Valheim (Iron Gate/Coffee Stain)

Best Narrative

Best Art Direction

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)

Best Score and Music

Cyberpunk 2077 (Marcin Przybylowicz, Piotr T. Adamczyk, Composers)

Deathloop (Tom Salta, Composer)

NieR Replicant ver.1.22474487139 (Keiichi Okabe, Composer)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Richard Jacques, Composer)

The Artful Escape (Johnny Galvatron & Josh Abrahams, Composers)

Best Audio Design

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil Village (Capcom)

Returnal (Housemarque/SIE)

Best Performance

Erika Mori as Alex Chen, Life is Strange: True Colors

Giancarlo Esposito as Anton Castillo, Far Cry 6

Jason E. Kelley as Colt Vahn, Deathloop

Maggie Robertson as Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Ozioma Akagha as Julianna Blake, Deathloop

Games for Impact

Before Your Eyes (GoodbyeWorld Games/Skybound Games)

Boyfriend Dungeon (Kitfox Games)

Chicory (Greg Lobanow, Alexis dean-Jones, Lena Raine, Madeline Berger, A Shell in the Pit/Finji)

Life is Strange: True Colors (Deck Nine/SQUARE ENIX)

No Longer Home (Humble Grove, Hana Lee, Cel Davison, Adrienne Lombardo, Eli Rainsberry/Fellow Traveler)

Best Community Support

Apex Legends (Respawn/EA)

Destiny 2 (Bungie)

Final Fantasy XIV Online (SQUARE ENIX)

Fortnite (Epic Games)

No Man’s Sky (Hello Games)

Best Mobile Game

Fantasian (Mistwalker)

Genshin Impact (MiHoYo)

League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

Marvel Future Revolution (Netmarble)

Pokemon Unite (TiMi Studios/The Pokemon Company)

Best VR/AR

Hitman 3 (IO Interactive)

I Expect You To Die 2 (Schell Games)

Lone Echo II (Ready at Dawn/Oculus Studios)

Resident Evil 4 (Armature Studio/Capcom/Oculus Studios)

Sniper Elite VR (Coatsink/Just Add Water/Rebellion Developments)

Best Action

Best Action/Adventure

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/SQUARE ENIX)

Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)

Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil Village (Capcom)

Best Role Playing

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

Monster Hunter Rise (Capcom)

Scarlet Nexus (Bandai Namco)

Shin Megami Tensei V (Atlus/Sega)

Tales of Arise (Bandai Namco)

Best Fighting

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles (CyberConnect2/Sega)

Guilty Gear -Strive- (Arc System Works)

Melty Blood: Type Lumina (French-Bread/Delightworks)

Nickelodeon All-Star Brawl (Ludosity/Fair Play Labs/GameMill)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (Sega)

Best Family

Best Sports/Racing

F1 2021 (Codemasters/EA Sports)

FIFA 22 (EA Vancouver/EA Sports)

Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Hot Wheels Unleashed (Milestone)

Riders Republic (Ubisoft Annecy/Ubisoft)

Best Sim/Strategy

Best Multiplayer

Back 4 Blood (Turtle Rock/WB Games)

It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Knockout City (Velan Studios/EA)

Monster Hunter Rise (Capcom)

New World (Amazon Games)

Valheim (Iron Gate Studio/Coffee Stain)

Most Anticipated

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Fortsetzung (noch namenlos) zu "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (Nintendo)

Starfield (Bethesda Game Studios/Bethesda)

Innovation in Accessibility

Far Cry 6 (Ubisoft Toronto/Ubisoft)

Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/SQUARE ENIX)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

The Vale: Shadow of the Crown (Creative Bytes Studios/Falling Squirrel)

Content Creator of the Year

Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

TheGrefg

Best Esports Game

Call of Duty (Activision)

CS:GO (Valve)

DOTA2 (Valve)

League of Legends (Riot Games)

Valorant (Riot Games)

Best Esports Athlete

Chris "Simp" Lehr

Heo "ShowMaker" Su

Magomed "Collapse" Khalilov

Oleksandr "s1mple" Kostyliev

Tyson "TenZ" Ngo

Best Esports Team

Atlanta FaZe (COD)

DWG KIA (LOL)

Natus Vincere (CS:GO)

Sentinels (Valorant)

Team Spirit (DOTA2)

Best Esports Coach

Airat "Silent" Gaziev

Andrey "ENGH" Sholokhov

Andrii "B1ad3" Horodenskyi

James "Crowder" Crowder

Kim "kkOma" Jeong-gyun

Best Esports Event

2021 League of Legends World Championship

PGL Major Stockholm 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

The International 2021

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

Fans können abstimmen

Gamerinnen und Gamer können ab sofort auf der Website der Game Awards für ihre Favoriten in den jeweiligen Kategorien abstimmen. Die Preise werden am 9. Dezember bei einer Gala verliehen, die freilich auch online übertragen wird. (stm, 21.11.2021)