Re: Bandenkriminalität in Schweden – Eskalation der Gewalt, Billigweizen – ist der Preis unsere Gesundheit?, Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution, Kulturmontag mit Doku über Lotte Lenya, Miles Ahead – dazu die Radiotipps

Die arrogante Lady Sylvia McCordle (Kristin Scott Thomas) vergnügt sich mit dem jungen Henry Denton (Ryan Phillippe) – "Gosford Park", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Zestwick, Ltd./Film Council/Sandcastle 5 Productions, Inc.

19.40 REPORTAGE

Re: Bandenkriminalität in Schweden – Eskalation der Gewalt Während in ganz Europa die Gewaltkriminalität sinkt, steigt ausgerechnet in Schweden die Waffengewalt. 124 Menschen kamen im Jahr 2020 durch Schusswaffen zu Tode. Dabei handelt es sich um unorganisierte, nicht umorganisierte Kriminalität. Bis 20.10, Arte

20.15 FORUM

Bei Stöckl live: Impfpflicht – Ihre Fragen Experten beantworten Publikumsfragen zu Covid-Impfung und Pandemiemaßnahmen.

Bis 22.00, ORF 2

20.15 THEMENMONTAG

Billigweizen – Ist der Preis unsere Gesundheit? Der Trend zum Vollkorn und zu den Ursprüngen der Brotherstellung hat die kritischen Fragen zum traditionellen Backen lauter werden lassen. Ist der Weizen Segen oder Fluch der modernen Ernährung? Ab 21.05 Uhr folgt die Doku Die Tricks mit Brot und Kuchen, ab 21.55 Uhr Das Geschäft hinter unseren Lebensmitteln und ab 21.45 Uhr Die Angst vor Weizen, Milch und Co. Bis 23.30,_ORF 3

20.15 FEINE GESELLSCHAFT

Gosford Park (GB/USA 2001, Robert Altman) England 1935: Auf dem Landsitz von Sir William McCordle findet sich die Sittengesellschaft zum Jagdwochenende ein. Robert Altman versammelt ein renommiertes Cast zur Satire über die Londoner Klassengesellschaft der 30er-Jahre. Geschrieben von keinem Geringeren als Julian "Downton Abbey" Fellowes. Bis 22.25, Arte

21.45 AUFBEGEHREN

Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution (D 2021, Andy Fetscher) Die 19-jährige Franka (Janina Fautz) wächst als Kind systemtreuer Eltern in Leipzig auf. Über den Altenpfleger Stefan Clausnitz lernt sie eine Umweltgruppe kennen, die sich unter dem Schutz der Kirche gegen die Zerstörung der Natur einsetzt. Als die Gruppe in aller Öffentlichkeit protestiert, wird ihre Bewegung politisch. Bis 23.15, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Fotograf Wolfgang Tilmans live im Studio und seine Personale im Wiener Mumok. / Dokumentation Herr Bachmann und seine Klasse. / Mit Horváths Geschichten aus dem Wiener Wald feiert Nicholas Ofczarek sein Bühnen-Comeback am Wiener Burgtheater. /_23.15 Doku Lotte Lenya – Warum bin ich nicht froh. Bis 0.00, ORF 2

0.00 BIOPIC

Miles Ahead (USA 2016, Don Cheadle) Miles Davis wurde lange als der größte Jazz-Trompeter gefeiert. Er zog sich zurück, steht privat wie beruflich vor den Trümmern seines Lebens. 1980 plant er sein Comeback. Und gibt dem Musikjournalisten Dave Braden ein Interview. In der Rolle des Jazz-Trompeters setzt Don Cheadle unter eigener Regie der Jazz-Ikone ein Denkmal. Bis 1.35, ORF 2