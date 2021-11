Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai, in ihrer Heimat als ehemalige Nummer eins der Doppelweltrangliste ein Star. Foto: AP/Andy Brownbill

Man muss sich um Peng Shuai die größten Sorgen machen. Die chinesische Tennisspielerin, in ihrer Heimat als ehemalige Nummer eins der Doppelweltrangliste ein Star, hatte in einem Posting einen hochrangigen Politiker des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, woraufhin beide, das Posting und die Sportlerin, sehr flott verschwanden. Seit Anfang November gab es kein Lebenszeichen von der 35-Jährigen. Kolleginnen wie Naomi Osaka und Serena Williams machten darauf aufmerksam, Kollegen wie Novak Djokovic und Roger Federer schlossen sich an. Steve Simon, der Chef der Women’s Tennis Association (WTA), droht mit einem völligen Rückzug aus China, selbst westliche Regierungen und die Vereinten Nationen fragten offiziell an.

Seltsame Filmchen

Daraufhin wurden von Staatsmedien zwei Videos veröffentlicht, die beweisen sollen, dass Peng Shuai am Leben ist und es ihr gut geht. Doch die Filmchen muten seltsam an, wirken zu einem guten Teil gestellt, und niemand kann sagen, welchen Datums die Aufnahmen sind. Wer wirklich Druck ausüben könnte auf China, wäre das IOC. Schließlich soll Peking im Februar die Olympischen Winterspiele ausrichten. Doch vom IOC war nur zu hören, es würde "die von so vielen Athleten geäußerten Bedenken schätzen". Das klingt angesichts einer vor drei Wochen verschwundenen Sportlerin nach allzu stiller Diplomatie. So macht das IOC China die Mauer. (Fritz Neumann, 21.11.2021)