Manchester. – Manchester City hat sich am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League wieder auf Platz zwei geschoben. Der Titelverteidiger feierte gegen Everton einen 3:0-Heimsieg, Raheem Sterling (44.), Rodri (55.) und Bernardo Silva (86.) erzielten die Treffer. Der Rückstand der "Citizens" auf Spitzenreiter Chelsea, der bereits am Samstag 3:0 in Leicester gewann, beträgt drei Punkte. (APA, 21.11.2021)