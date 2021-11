Zwei Personen saßen in dem Hubschrauber, der laut Kurier Hans Peter Haselsteiner gehört. In Tirol wurden zwei schwer verletzte Insassen nach einem Flugzeugabsturz geborgen

Sölden/Wiener Neustadt – Ein Hubschrauber des ehemaligen Politikers und Unternehmers Hans Peter Haselsteiner ist laut Berichten der Tageszeitung "Kurier" am Sonntagabend gegen 17 Uhr am Flugplatz Wiener Neustadt Ost abgestürzt. Aktuell wird versucht, den brennenden Hubschrauber zu löschen. Die Ursache des Unglücks dürfte der dichte Nebel gewesen sein. Laut "Kurier" befanden sich zwei Personen in dem Hubschrauber, Haselsteiner selbst war kurz zuvor am Semmering abgesetzt worden. Er zeigte sich "völlig geschockt und fertig".

Absturzursache in Tirol unklar

Wenige Stunden zuvor wurden beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Gemeindegebiet von Sölden zwei Insassen schwer verletzt. Entsprechende Berichte wurden der APA von der Polizei bestätigt. Zur Absturzursache gab es noch keine Erkenntnisse, auch gab es noch keine Angaben zur Identität der Verunglückten. Sie wurden in die Krankenhäuser nach Innsbruck und Zams eingeliefert.

Die Absturzstelle befindet sich im Bereich des Ramolhauses auf rund 3.000 Meter Seehöhe. Die französischen Behörden hatten die Austro Control in Wien informiert, nachdem gegen Mittag ein Crash-Sensor eines Kleinflugzeugs ein Notsignal nach Frankreich geschickt hatte. Beim nachfolgenden Erkundungsflug des Polizeihubschraubers in Tirol wurden das abgestürzte Flugzeugwrack entdeckt und die Schwerverletzten geborgen. (APA, red, 21.11.2021)