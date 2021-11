Der Mann und der Ball. Foto: AP/Paolone

Der österreichische Fußball-Teamspieler Marko Arnautovic hat mit seinem Club Bologna eine bittere Heimniederlage kassiert. Die Rot-Blauen mussten sich am Sonntag in der Serie A Venezia 0:1 geschlagen geben, wobei Arnautovic durchspielte. Sein Landsmann David Schnegg saß bei den Gästen auf der Bank. Bologna blieb vorerst Tabellen-Neunter, Venezia schob sich an die 13. Stelle.

Schon am Samstag kassierte der AC Milan die erste Saison-Niederlage. Die Mailänder mussten sich Fiorentina auswärts 3:4 geschlagen geben, ein Doppelpack von Zlatan Ibrahimovic war für die "Rossoneri" zu wenig. Wenige Stunden zuvor hatte sich Rekordchampion Juventus mit einem 2:0 bei Lazio Rom durch zwei von Leonardo Bonucci verwandelte Elfmeter auf Platz sieben geschoben. (APA, red, 21.11.2021)