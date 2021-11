[Corona-Livebericht] Österreich ist seit Mitternacht wieder im Lockdown

[Pandemie] Ist der Lockdown für Geboostete verfassungwidrig?

[Maßnahmen] Die wichtigsten Lockdown-Regelungen im Überblick

[Kommentar] Aufruf an vernünftige Skeptiker

[ZiB 2] Mückstein über Trend bei Impfung: "Österreich ist Impf-Europameister"

[Bildung] Corona als Chance: Experten plädieren für Schulfach Gesundheitserziehung

[Kultur] Nestroy-Preis: Lina Beckmann und Michael Maertens beste Schauspieler

[USA] Auto in Menschenmenge gefahren: Mehrere Tote bei Straßenparade in USA

[Chile] Ultra-Rechter Kast steht vor Stichwahl in Chile

[International] Wieder Ausschreitungen bei Corona-Demos in den Niederlanden und Belgien

[Wirtschaft] Reger Handel zwischen EU und Belarus trotz Sanktionen

[Recht] Offene Fragen bei Mieten im Lockdown

[Wohngespräch] Floris Tegetthoff: "Unser Esstisch? Eine alte Stalltür!"

[Wetter] Eine schwache Kaltfront von Nordwesten bringt zum Wochenstart in allen Landesteilen viele dichte Wolken. Die Sonne zeigt sich damit kaum. Mit den Wolken setzt im Tagesverlauf außerdem Regen ein, der sich bis zum Abend auf nahezu alle Landesteile ausbreitet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1100m Seehöhe. Lediglich im Süden geht der Niederschlag erst oberhalb von rund 1300m Seehöhe in Schneefall über. In der Nacht auf Dienstag regnet und schneit es vor allem am Alpennordrand noch örtlich. Die Schneefallgrenze sinkt dann auf Lagen um 700m Seehöhe herab. Der Wind weht meist nur schwach, im Osten mitunter auch mäßig, aus West bis Nord. Frühtemperaturen minus 1 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 10 Grad.



[Zum Tag] 1997: Der Bau des Drei-Schluchten-Staudamms in der Volksrepublik China beginnt.