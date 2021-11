Auch auf Smartphones und auf Windows-PCs können Xbox-Spiele bereits gestreamt werden. Foto: INA FASSBENDER

Seit ein paar Tagen rollt Microsoft sein neues Xbox-Update aus und ermöglicht Xbox-Game-Pass-Ultimate-Kunden ab dann, Spiele ohne Installation zu starten. Damit weitet sich der Service Xbox Cloud Gaming, der im September 2020 in die Beta gestartet ist, um eine weitere Stufe aus.

Schnelles Internet

Besitzer der Xbox One oder Xbox Series X/S, die zudem über den Xbox Game Pass Ultimate (ab rund 13 Euro pro Monat) verfügen, können Spiele aus dem Abo künftig nicht nur installieren, sondern sehen eine zusätzliche Auswahl im Menü Spielen. Ohne langwierige Downloads zu starten, kann man also gleich in Spiele wie "Forza Horizon 5" oder ähnliche einsteigen. Schnelles Internet wird dennoch vorausgesetzt. Unter 20 Mbit/s funktioniert der Service nur bedingt, im WLAN muss die 5-GHz-Frequenz genutzt werden.

Als zusätzliches Feature kann für eine Multiplayer-Runde ein Link an Freunde versendet werden, die dann ohne das Herunterladen des Clients ins Spiel einsteigen können. Das klappt bereits bei Spielen wie "Forza Horizon 5" oder der aktuell laufenden Beta von "Halo: Infinite". Für Xbox-One-Besitzer bietet Cloud-Gaming zudem die Möglichkeit, Spiele auszuprobieren, die gar nicht für ihre Plattform erschienen sind – etwa "The Medium" oder "Riftbreaker".

Der Service soll in den nächsten Wochen für immer mehr Spieler verfügbar sein, und auch das Angebot an Spielen, die Cloud-Gaming unterstützen, soll immer weiter wachsen. 2022 soll auch der "Flight Simulator" via Streaming gespielt werden können. Bei einer Installationsgröße von über 100 Gigabyte wird das Spieler mit vollen Festplatten freuen.

Weg von der Konsole

Den Service Xbox Cloud Gaming gibt es bereits seit rund einem Jahr, und er lässt auch das Spielen von Xbox-Games auch auf Windows-PCs oder -Tablets zu. Auf Apple-Geräten bisher allerdings nur über den Browser, da Apple bezüglich solcher Services strenge Restriktionen hat. In jedem Fall sind die Bemühungen von Microsoft ersichtlich, sich zunehmend plattformunabhängig zu präsentieren. Schon länger halten sich Gerüchte um eine App für Smart-TVs beziehungsweise einen Streaming-Stick, der außer einem TV gar keine andere Hardware mehr benötigen würde, um Games aus dem Abo-Service spielen zu können. (aam, 22.11.2021)