"Für mich soll’s rote Rosen regnen" – für die zeremonielle Verabschiedung als deutsche Bundeskanzlerin hat sich Angela Merkel den Chanson-Klassiker von Hildegard Knef als musikalische Einlage gewünscht.

"Für mich soll's rote Rosen regnen.

Mir sollten sämtliche Wunder begegnen ...", sang einst Hildegard Knef. fritz51265

Außerdem werden beim Großen Zapfenstreich der Bundeswehr am Donnerstagabend das deutsche Kirchenlied "Großer Gott wir loben dich" sowie der DDR-Hit "Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen ertönen. Mit der bunten Auswahl ihrer Lieder hat die Langzeitkanzlerin bei vielen für Überraschung gesorgt.

Auch ihre Vorgänger wünschten sich gemäß der Tradition drei Musikstücke, die ihren Abschied aus dem Kanzleramt einläuteten. Im Jahr 2005 wurden für Gerhard Schröder "Summertime" aus der Oper "Porgy and Bess", "Die Moritat von Mackie Messer" aus Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" und Frank Sinatras "My Way" gespielt; bei der Verabschiedung Helmut Kohls erklangen die Lieder "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch", "Nun danket alle Gott" und "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven.

Hier schon einmal ein erster Eindruck von der Probe für den heutigen Zapfenstreich:

Welche drei Lieder würden Ihren Zapfenstreich musikalisch untermauern?

Und aus welchem Grund? Wie stehen Sie der Song-Auswahl Merkels gegenüber? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 2.12.2021)