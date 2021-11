Er spielte etwa in "Scouts vs. Zombies – Handbuch zur Zombie-Apokalypse" mit

Schauspieler Joey Morgan ist tot. Foto: Reuters/MARIO ANZUONI

Hollywood – US-Schauspieler Joey Morgan ("Scouts vs. Zombies – Handbuch zur Zombie-Apokalypse") ist Medienberichten zufolge gestorben. Der 28-Jährige sei am Sonntag früh gestorben, berichtete das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf einen Sprecher. "Es war ein Schock und hat uns alle, die wir ihn liebten, erschüttert", wurde aus einem Statement zitiert. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt.

"Scouts vs. Zombies"-Regisseur Christopher Landon würdigte Joey Morgan auf Twitter. "Er war ruhig, witzig, intelligent und nachdenklich. Und wenn die Kameras liefen, war er magnetisch", schrieb er über den Schauspieler. Die Horrorkomödie "Scouts vs. Zombies" war im Jahr 2015 in die Kinos gekommen. (APA, dpa, 22.11.2021)