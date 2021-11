Eine besonders große Überraschung war die Verkündung des Lockdowns wohl nur für die wenigsten. So manchen Terminen machte das Erliegen des öffentlichen Lebens einen großen Strich durch die Rechnung. Das Nachfärben des ergrauten Ansatzes, das Ganslessen im Wirtshaus, die gerade erst gebuchten Crossfit-Einheiten. Und natürlich der wohlverdiente, langersehnte Urlaub.

Als ob alles nicht schon mühsam genug wäre, musste man sich nun also auch vom verlängerten Thermenwochenende in der Südsteiermark, dem Städtetrip samt Christkindlmarktbesuch in Salzburg oder dem Winterwandern samt Törggelen in Tirol verabschieden. Manche hatten schon eine Reise ins Ausland gebucht, in Regionen, die seit der Buchung zu Corona-Hochrisikozonen erklärt wurden. Andere entkamen dem Lockdown gerade noch in wärmere Gefilde.

Wie steht es um Ihren geplanten Urlaub?

Konnten Sie problemlos stornieren beziehungsweise umbuchen oder gab es Komplikationen? Planen Sie, die Reise nachzuholen? Wie verbringen Sie die Zeit stattdessen? Und falls sich Ihr Urlaub doch noch ausgegangen ist – wie ist die Situation vor Ort? Teilen Sie Ihre Erfahrung im Forum! (aan, 23.11.2021)