Foto: DER STANDARD

Mit der neuen Schriftenfamilie ST Matilda hat DER STANDARD seine eigene Schrift entwickelt, die seit 2020 in der Printzeitung eingesetzt wird. Jetzt ist auch die Webseite an der Reihe: wir haben die Google Font Roboto durch unsere eigene Schriftenfamilie ST Matilda abgelöst.

Der lange Werdegang einer Schrift

Die Idee eine neue Schrift zu entwickeln, wurde bereits 2018 mit der Erschaffung des neuen Logos geboren. Gemeinsam mit unseren Partnern Facetype Foundry und Schriftlabor wurde in einem einjährigen Prozess eine Schrift entwickelt, die ausgehend vom neuen Logo den Charakter der Marke DER STANDARD widerspiegelt, unsere Produkte aufwertet und eine Wiedererkennbarkeit schafft.

In diesem Designprozess wurden vielfältig Einsätze und Kombinationen der neuen Schrift getestet. Es wurden immer wieder Testdrucke in verschiedenen Ausführungen der Schrift produziert, die wir intern und auch mit Leser:innen prüften, um Feedback zu sammeln. Die Erkenntnisse aus diesen Tests flossen in das Design der Schrift ein.

Im Juni 2020 war es soweit: wir konnten den Typografen die Schrift mit allen gewünschten Details abnehmen und die Umsetzung beginnen. Am 6. Juni 2020 erschien erstmals im Print unser Album in der neuen Schrift ST Matilda. Nach mehreren Wochen Optimierungsarbeit wurde am 27. Juli 2020 schließlich die gesamte Zeitung umgestellt.

Vom Print in die digitale Welt

Die Schrift wurde von Anfang an für die Anwendung im Druck, wie auch für die Darstellung auf Bildschirmen optimiert. Um eine möglichst schnelle Ladezeit, bei möglichst viel Flexibilität in der Gestaltung zu erreichen, sind die Schriftschnitte von ST Matilda als Variable Font umgesetzt – damit werden verschiedene Stile einer Schrift in einer einzigen Datei vereint.

Die Schriftfamilie wird seit Jahresanfang auf unseren Abo & Angebote Seiten und im ePaper genutzt und ist ab sofort auch im redaktionellen Teil unserer Webseite zu sehen.

Der heutige Zustand der neuen Schriften auf der Webseite ist nur der Anfang. Der Einsatz von ST Matilda wird laufend weiterentwickelt werden, um sie bestmöglich einzusetzen.

Weitere Änderungen

Was viele vielleicht schon auf www.derstandard.de entdeckt haben ist, dass wir dort vor fast zwei Wochen einen neuen Header und eine neue Navigation ausgerollt haben. Nach kleineren Nacharbeiten basierend auf User:innen-Feedback wird dieser neue Header in den kommenden Tagen auch auf www.derstandard.at zur Verfügung gestellt.

Wir hoffen natürlich, dass Ihnen sowohl die neue Schrift als auch der neue Header gefallen und werden uns bemühen im Forum offene Fragen so gut es geht zu beantworten.