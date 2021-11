Lockdown hin oder her – an der Schönheit des Herbstes ändert das nichts. Und so wollten wir uns gemeinsam mit Ihnen an schönen Anblicken des fotogenen Herbstes erfreuen. Die STANDARD-Community enttäuschte nicht, zahlreiche Fotos trudelten ein – genug für drei Community-Ansichtssachen! Vielen Dank für die rege Beteiligung am Fotoaufruf und die vielen, schönen Einsendungen!

Den Start macht Markus Domainkos neblige Herbstlandschaft. Foto: Markus Domainko Frostig geht es mit Herta Nagls Foto weiter. Foto: Herta Nagl Gabriele Hofmann war samt Hund in der Nähe der Kartause Mauerbach spazieren, dabei entstand dieses Bild. Foto: Gabriele Hofmann "Herbstlicher Wilder Kaiser, der um diese Jahreszeit seine Ruhe genießt", schreibt Renate Bamberger. Foto: Renate Bamberger Am Exelberg in Wien-Hernals nahm Gabriele Hofmann dieses Foto auf. Foto: Gabriele Hofmann Verena Niklas über ihr Bild: "Der Ausblick von der sogenannten 'Wagramkante' aus (entstand durch Anwehungen von feinem Sand, als das Urmeer zusehends kleiner wurde) – die ganze Landschaft in goldenes Licht getaucht ... Im Bild links sieht man sogar den Ötscher, nebelverhangen als kleinen Hügel." Foto: Verena Niklas In Clemens Konrads Ferienhaus-Garten im ungarischen Hegyhátszentjakab entstand dieses Bild. Foto: Clemens Konrad Heinz Duschanek schickt dieses Herbstblumenpanorama. Foto: Heinz Duschanek "Radtour an der March vorigen Sonntag, bei der Fähre in Angern, jenseits des Flusses die Slowakei", schreibt Madeleine Wicha-Horak. Foto: Madeleine Wicha-Hornik "Nicht mein schönstes, aber mein kitschigstes. Alle, die wissen wo es ist, wissen wo es ist :)", so User "Zombie" über sein Bild. Und, wer weiß, wo es ist? Foto: zombie Roswitha Fuchs fotografierte den Herbst in der Südsteiermark. Foto: Roswitha Fuchs "Eine Wolkersdorfer Traube" schickt uns Petra Kislinger. Foto: Petra Kislinger Günter Leidenfrost schickt dieses geometrische Herbstfoto. Foto: Günter Leidenfrost "Foto von der herbstlichen Rennradtour über den Staller Sattel, zeigt den Antholzer See", so Stefan Eferdinger. Foto: Stefan Eferdinger Julia Reisingers Herbstfoto entstand im Neuwaldegger Schlosspark. Foto: Julia Reisinger "Sie ist auf der Jagd nach den letzten Teich-Libellen. Fotografiert im Blinklingmoos/Strobl am Wolfgangsee", erzählt Karin Schwaiger. Foto: Karin Schwaiger Bei Lutzmannsburg im Burgenland steht dieses einsame Baum, fotografiert von Hendric Stattmann. Foto: Hendric Stattmann Von der steirischen Bürgeralm aus nahm Gerhard Haiderer dieses Nebelpanorama auf. Foto: Gerhard Haiderer Im Südburgenland am Csarterberg auf dem Weg nach Kohfidisch entstand Fritz Schulers Bild. Foto: Fritz Schuler "Herbststimmung in Oberlienz" heißt Helmut Niederwiesers Foto. Foto: Helmut Niederwieser Dieser Schnappschuss gelang Julian Heinetsberger am Wiener Zentralfriedhof. Foto: Julian Heinetsberger "Das Foto entstand am 10.11.2021 bei einer Wanderung mit meiner Frau in Bärnbach/Steiermark", schreibt Günther Schlag. Foto: Günther Schlag Dieses Foto der herbstlichen Toskana von San Giminiano aus gesehen, schickt Dieter Freywagner. Foto: Dieter Freywagner Im Linzer Bergschlösslpark entstand Manfred Stöbichs Bild. Foto: Manfred Stöbich Kein Herbst ohne Nebel – so wie hier, auf Rene Bereuters Foto.

Vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen! (aan, 23.11.2021) Foto: Rene Bereuter