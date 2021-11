Neu am Kryptomarkt: Der "Blümel Coin". Foto: Die Tagespresse

Liebe Leserin, lieber Leser,

der neue Lockdown hat begonnen, aber auch aus dem Homeoffice liefern wir natürlich wie gewohnt die wichtigsten Neuigkeiten aus der Tech- und Games-Welt. Beispielsweise ist das Satiremedium "Die Tagespresse" in den Kryptomarkt eingestiegen und hat das Ethereum-Token "Blümel Coin" an den Start gebracht, das per kostenlosem Airdrop verschenkt wird (solange der Vorrat reicht). Apropos Krypto: Nach der Einführung des Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel soll in El Salvador nun die erste Bitcoin-Stadt entstehen.

Fans von Googles Pixel-Reihe könnten sich hingegen darüber ärgern, dass die nächste Mittelklassevariante, Pixel 6a, die Kopfhörerbuche streichen wird. Und das USB-Gremium stellt sich, wenn es um einheitliche Ladeanschlüsse geht, überraschend auf die Seite von Apple.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

"Möglichst ungerechte Verteilung": "Tagespresse" bringt Kryptowährung "Blümel Coin"

Pixel 6a: Googles nächstes Mittelklasse-Smartphone wird kleiner, hat aber keine Kopfhörerbuchse

El Salvadors Regierung will Bitcoin-Stadt bauen

WhatsApp liefert künftig ausführlichere Datenschutz-Informationen in Europa

USB-Gremium übt scharfe Kritik an EU-Plänen, USB-C-Anschluss am iPhone zu erzwingen

Xbox-Spielestreaming: Ab sofort spielen statt installieren

Tesla: Wegen sexueller Übergriffe in US-Fabrik droht nächste Millionenklage

Amazon verbannt Plastikverpackungen weitgehend