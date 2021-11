Der Schlepper ließ die Insassen aussteigen, fuhr dann aber weiter, bevor er von der Polizei angehalten wurde. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wien – Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Wien-Liesing einen Schlepper festgenommen, der 13 Syrer und Syrerinnen in einem Klein-Lkw transportiert hatte. Sieben Männer, vier Frauen und auch zwei unbegleitete Minderjährige befanden sich in dem Fahrzeug. Laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim gab es zunächst keine Informationen zum Gesundheitszustand der Geschleppten.

Der 53-jährige serbische Schlepper hatte seine Insassen aussteigen lassen und war dann weitergefahren, wurde schließlich aber von der Polizei angehalten. Über welche Strecke er die Syrer transportiert hat, wird zurzeit untersucht. Die Geschleppten wurden in ein Polizeianhaltezentrum beziehungsweise Krisenzentrum gebracht. Aussagen gibt es Ibrahim zufolge noch keine. Er mutmaßte, dass sie Asylanträge stellen werden. (APA, 22.11.2021)