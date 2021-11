Die Frau wurde in die Klinik Donaustadt gebracht. Eine Obduktion soll klären, ob Fremdverschulden vorlag. Foto: APA / HERBERT NEUBAUER

Großebersdorf – Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen nach dem Tod einer 49-Jährigen aufgenommen. Die Frau sei in der Nacht auf Montag reglos neben einer Straße in Eibesbrunn in der Gemeinde Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) entdeckt worden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montagnachmittag mit. Sie starb in den Morgenstunden in der Klinik Donaustadt in Wien. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete eine Obduktion an.

Geklärt werden solle durch die Obduktion unter anderem die Frage, ob Fremdverschulden vorliegt, betonte Schwaigerlehner. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", hieß es weiter.

Gefunden wurde die Frau am Sonntag gegen 23 Uhr im Bereich der Zufahrt zu einer Tankstelle im Eibesbrunner Ortsgebiet. Ein Zeuge habe die Rettungskette in Gang gesetzt, schilderte Schwaigerlehner. Die 49-Jährige wurde reanimiert und per Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen. (APA, 22.11.2021)