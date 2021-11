Bei der COP 26 in Glasgow vor mehr als einer Woche wurde (hoffentlich) das Ende der fossilen Energieträger eingeläutet. Ob es sich noch ausgeht, das Klimaziel von Paris zu erreichen, wird sich weisen. Foto: imago images/Future Image

Ob sich das 2015 in Paris vereinbarte Klimaziel ausgehen wird, bleibt auch nach Ende der Klimakonferenz in Glasgow vor etwas mehr als einer Woche ungewiss. Viele Experten und Beobachter bezweifeln jedenfalls, dass sich allein mit den dort beschlossenen Maßnahmen die globalen Durchschnittstemperaturen unter zwei Grad Celsius gegenüber den vorindustriellen Werten stabilisieren lassen – von einer Begrenzung auf 1,5 Grad Celsius ganz zu schweigen.



Wenig Spielraum für Optimismus lässt auch eine aktuelle Prognose, die die Klimaentwicklung bis zum Ende des Jahrhunderts skizziert. Kurz zusammengefasst lautet das ernüchternde Ergebnis der im Fachjournal "Nature Climate Change" veröffentlichten Studie: Selbst wenn alle Länder ihre Klimaziele für 2030 erfüllen, wird das Zwei-Grad-Celsius-Ziel nicht zu schaffen sein. Zwar konnte bei diesen Berechnungen die Abschlusserklärung der UN-Klimakonferenz in Glasgow nicht berücksichtig werden – dass das am Ende jedoch einen großen Unterschied machen würde, ist zumindest fraglich.

Neue Wege der Modellierung

Das internationale Team aus Forschenden um Ida Sognnaes vom norwegischen Center for International Climate Research in Oslo hat für seine Vorhersage ein umfangreiches Modellierungsverfahren entwickelt. Um den globalen Verlauf der Treibhausgasemissionen bis 2100 einzuschätzen, wurde im Vergleich zu den meisten bisherigen Studien dabei gleichsam der umgekehrte Weg beschritten. Frühere Modellierungen nahmen ein gesetztes Temperaturziel als Ausgangspunkt an und berechneten darauf basierend jene Emissionsverläufe, die mit diesem Ziel vereinbar sind. Man kennt das Konzept in der Fachwelt als "Backcasting".



Der Ansatz hat allerdings seine Tücken, denn er spiegelt nicht immer die realen Klimaschutzmaßnahmen wider, die je nach Land und über die Jahrzehnte hinweg sehr unterschiedlich ausfallen können. Die Wissenschafter um Sognnaes vergleichen deshalb sieben "Integrated Assessment Models", denen sie die Entwicklung der Gesellschaft und Energiewirtschaft in den nächsten Jahrzehnten unter verschiedenen Annahmen zugrunde legten. So waren einige der Kriterien beispielsweise, wie sich der Ausbau der erneuerbaren Energien entwickelt, in welchem Ausmaß es möglich sein wird, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu holen, oder welche Rolle der Wasserstoff als Energieträger in Zukunft spielen wird.

Zwischen 2,2 und 2,9 Grad Celsius

Die sieben Modelle wurden dann mit Szenarien zu den weltweiten klimapolitischen Maßnahmen bis 2030 und darüber hinaus kombiniert. Bei einer dieser Hochrechnungen ging das Team davon aus, dass alle Staaten ihre jeweiligen Klimaziele bis 2030 einhalten würden. Die Resultate der Modellierungen stimmen nicht allzu hoffnungsfroh: Selbst das optimistischste Szenario führte bis 2100 zu einer Erwärmung um mehr als zwei Grad Celsius. Ob die Nationen ihre Klimaziele erfüllen, spielte dabei eine vergleichsweise geringe Rolle für den Verlauf der Prognose. Die meisten Szenarien lassen eine durchschnittliche Erderwärmung von 2,2 bis 2,9 Grad Celsius bis 2100 erwarten.



Da die entsprechenden Berechnungen im September 2021 durchgeführt wurden, fanden die Beschlüsse der UN-Klimakonferenz COP 26 im November keinen Eingang in diese Studie. Das sei jedoch kein großes Problem, meint Oliver Geden vom Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit (SWP) in Berlin, der selbst nicht Mitglied des Forscherteams war. "Angesichts des gewählten Ansatzes spielt die Aktualität des Datensatzes keine signifikante Rolle", meint der Sozialwissenschafter und Leitautor des aktuellen Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC. "Ohnehin geht es den Autorinnen und Autoren nicht so sehr darum, eine neue Temperaturschätzung als 'die Richtige' zu kommunizieren, sondern methodologisch zu klären, was bislang unberücksichtigte oder unterbewertete Faktoren sind, die bei solchen Schätzungen eine große Rolle spielen."

Pariser Ziel mit schwachem Puls

Dass die Wissenschafter rund um Sognnaes mit ihren Prognosen nicht völlig danebenliegen, zeigen auch die Berichte und Studien, die im Kontext von COP 26 vorgestellt wurden. Die meisten kommen zu ganz ähnlichen Schlüssen, auch wenn die Methodik vielfach eine ganz andere war: Erreichen alle Länder ihre Klimaziele, steigt die Durchschnittstemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,4 Grad Celsius. Nur wenn alle Staaten ihre Netto-Null-Versprechen einhalten – eine laut Climate Action Tracker unrealistische Annahme –, sagen die Studien eine Erwärmung um rund 1,8 Grad Celsius vorher.



Das Pariser Ziel lebt also noch, wie auch der Präsident der Konferenz in Glasgow, Alok Sharma, erklärt hatte, aber sein Puls ist schwach. Der klimapolitische Kurs der Welt insgesamt, vor allem aber der einzelnen Staaten, wird wohl in den nächsten paar Jahren über das Schicksal dieses Patienten entscheiden. (tberg, 23.11.2021)